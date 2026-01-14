Việt Nam và Lào tiếp tục củng cố gắn kết chiến lược trong bối cảnh mới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 14/1, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã đến chào xã giao ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tại trụ sở Trung ương Đảng Lào và thảo luận về việc tăng cường gắn kết giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Mạnh Cường nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời trân trọng chúc mừng ông Vilay Lakhamphong tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị và được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XII.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với năng lực lãnh đạo, uy tín và những đóng góp quan trọng của ông Vilay Lakhamphong trong suốt quá trình công tác.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Mạnh Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến ông Vilay Lakhamphong.

Về phần mình, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Mạnh Cường và đoàn đại biểu Việt nam sang công tác tại Lào lần này; đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Đoàn đến chào xã giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, kịp thời của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam ngay sau khi ông được phân công nhiệm vụ mới; đồng thời chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Ông Vilay Lakhamphong nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp cách mạng Lào, thể hiện sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện trên cơ sở kế thừa, có nguyên tắc, vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước Lào bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và nhân dân Lào, ông chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hơn 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù tình hình thế giới và khu vực có thay đổi nhanh chóng và phức tạp, nhưng Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm không ngừng củng cố, tăng cường và gìn giữ mối quan hệ thủy chung trong sáng hiếm có, qua đó làm sâu sắc hơn nữa nội hàm gắn kết chiến lược, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đã báo cáo kết quả làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong chuyến công tác lần này, trong đó hai bên đã trao đổi thực chất và đạt được nhiều nhận thức chung trong việc phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới, góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Bunleua Phandanouvong tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Đoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đã thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 19-25/1/2026.

Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam được triển khai từ sớm, từ xa, với yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và hiệu quả; được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương.

Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Cường tới chào ông Bunleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, và có cuộc làm việc với ông Valaxay Lengsavat, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trao đổi về việc triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước cũng như hợp tác giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian tới./.

