Chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đúng quy định

Chiều 14/1, tại buổi Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin một số nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư cho biết Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ./.

Kiểm tra, tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng Tính đến sáng 14/1, công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất; các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần sơ duyệt.