Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, Viện sỹ, Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; và các đồng chí Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh nhấn mạnh, đồng chí Bùi Thế Duy là cán bộ có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Bùi Thế Duy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh hy vọng đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều sáng kiến mới đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xây dựng Viện Hàn lâm không ngừng lớn mạnh.

Bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bùi Thế Duy khẳng định quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ và sức lực của mình cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chúc mừng đồng chí Bùi Thế Duy được nhận nhiệm vụ mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành khoa học và công nghệ và đối với cán bộ ngành khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác nhân sự lần này không chỉ là bước phát triển mới đối với cá nhân đồng chí mà còn đối với sự gắn kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thế Duy sinh ngày 9/5/1978; quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tin học; cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4/2018, đồng chí giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng./.

