Đại hội XIV của Đảng: Công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới

Phát biểu tại Họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng, diễn ra chiều 14/1/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - cho biết quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.

Dự thảo các văn kiện đã được lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

1.586 đại biểu sẽ tham dự Đại hội

Thông tin tới báo chí, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển,” Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19/1-25/1/2026.

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.” Đây là sự kế thừa, phát triển sáng tạo các chủ đề đại hội trước, đồng thời phản ánh bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng trước những biến đổi sâu sắc của tình hình trong nước và thế giới hiện nay.

Đến nay, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất, các hợp phần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Công tác tuyên truyền về Đại hội cũng đã được triển khai sớm với kế hoạch cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Cùng với đó là báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội XIV của Đảng có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sỹ, trí thức, nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

“Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chúng tôi đã gửi thư thông báo chính thức tới các chính đảng và mời các đoàn đại biểu quốc tế tham dự. Dự kiến sẽ có khoảng 600 nhà báo trong nước và gần 800 nhà báo quốc tế tham gia theo dõi và đưa tin về Đại hội,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV được tiến hành đúng quy định

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đặc biệt, quy trình này đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác thực tế và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá.

Thông tin thêm với phóng viên báo chí, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội XIV được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đã được triển khai hết sức công phu, bài bản, khoa học.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Trong đó, việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, rộng rãi, dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân, được triển khai rất nghiêm túc, thực chất. Đáng chú ý, chỉ trong một tháng lấy ý kiến đã có gần 14 triệu ý kiến tham gia góp ý, với gần 5 triệu đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện, đánh giá cao cách làm bài bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

“Chúng tôi tin chắc rằng với sự thống nhất cao trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách quan trọng. Chiến lược, nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh,” Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng.

Cũng trong chiều 14/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước khi dự lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” do Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện; tham quan Trưng bày sách, báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” và Triển lãm “Việt Nam - Một dải non sông” do Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức; dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Ngay sau lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính trên là Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng./.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.