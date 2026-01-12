Nhà báo Trương Đức Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN từ trần

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN, Liên chi hội Nhà báo TTXVN, Ban liên lạc hưu trí TTXVN, Ban Tổ chức lễ tang và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà báo Trương Đức Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, do tuổi cao đã từ trần hồi 14 giờ 10 phút ngày 10/01/2026 (tức ngày 22 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 15/01/2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và di quan từ 8 giờ 30 phút cùng ngày.

An táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Thổ Ốc, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.

Nhà báo Trương Đức Anh, sinh năm 1945, quê quán xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (nguyên là xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); thường trú tại số 8, ngõ 27 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Với những đóng góp xuất sắc của mình cho công tác thông tin báo chí nói chung và cho sự nghiệp của TTXVN nói riêng, Nhà báo Trương Đức Anh đã được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp báo chí; Huy chương Vì sự nghiệp Thông tấn./.

Nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực TTXVN từ trần Nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực TTXVN, nguyên Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, đã từ trần hồi 08h00 ngày 29/9/2025.