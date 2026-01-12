Văn hóa

Truyền thông

Nhà báo Trương Đức Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN từ trần

Nhà báo Trương Đức Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, đã từ trần hồi 14 giờ 10 ngày 10/01/2026 (tức ngày 22 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 82 tuổi.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trương Đức Anh nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam, tháng 9/2006.
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trương Đức Anh nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam, tháng 9/2006.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN, Liên chi hội Nhà báo TTXVN, Ban liên lạc hưu trí TTXVN, Ban Tổ chức lễ tang và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà báo Trương Đức Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, do tuổi cao đã từ trần hồi 14 giờ 10 phút ngày 10/01/2026 (tức ngày 22 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 15/01/2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và di quan từ 8 giờ 30 phút cùng ngày.

An táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Thổ Ốc, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.

Nhà báo Trương Đức Anh, sinh năm 1945, quê quán xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (nguyên là xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); thường trú tại số 8, ngõ 27 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Với những đóng góp xuất sắc của mình cho công tác thông tin báo chí nói chung và cho sự nghiệp của TTXVN nói riêng, Nhà báo Trương Đức Anh đã được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp báo chí; Huy chương Vì sự nghiệp Thông tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhà báo Trương Đức Anh #Phó Tổng Giám đốc TTXVN #từ trần TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Thông tấn xã Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Tại sự kiện “Sắc Báo Xuân 2026”, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm những tờ báo cổ quý hiếm và 34 ấn phẩm báo in mới nhất sau sáp nhập địa giới hành chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Jakarta,10/3/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành

Trải qua hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường để trở thành một trụ cột quan trọng của cấu trúc khu vực.