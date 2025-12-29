Khẩn trương triển khai nhiệm vụ của Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức Phiên họp lần thứ 2 của Trung tâm báo chí Đại hội.

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra theo Kết luận chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất.

Thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng còn rất ngắn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, khẩn trương các nhiệm vụ, trên tinh thần "làm ngay, làm khẩn trương."

Ông Lại Xuân Môn yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành kế hoạch thông tin, tuyên truyền những nội dung trọng tâm trên báo chí trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, trong đó, sớm dự kiến danh sách các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các Đoàn đại biểu tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời rà soát, đánh giá công tác tuyên truyền, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, lưu ý các cơ quan báo chí.

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức, học giả, báo chí quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong việc mời, hướng dẫn, đón tiếp kết nối phóng viên nước ngoài đưa tin Đại hội; chủ trì các công việc liên quan đến dịch thuật, phiên dịch tài liệu của Trung tâm báo chí và các cuộc họp báo...

Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; tập trung tối đa nguồn lực cho công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đi đầu, khẳng định tinh thần dẫn dắt, tính định hướng trong thông tin, tuyên truyền; thông tin nổi bật về Đại hội XIV của Đảng...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị, trang trí khánh tiết phục vụ Trung tâm báo chí theo phân công; lắp đặt thiết bị cho các booth (gian hàng), thiết bị làm việc của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... Vụ Báo chí-Xuất bản phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an hoàn thành việc in và cấp phát thẻ cho người, phù hiệu cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan báo chí...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương rà soát, lựa chọn sách, báo phục vụ cho việc trưng bày...

Về công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV từ sau Phiên họp lần thứ nhất đến nay, theo báo cáo tại cuộc họp, trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng (ngày 11/12/2025). Sau cuộc làm việc đã ban hành Thông báo kết luận của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả, đi đầu là Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam mở đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIV của Đảng.

Công tác tuyên truyền phải làm nổi bật kết quả, thành tựu Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội với nhiều quyết sách lớn, mang tính đột phá; tầm vóc chính trị, lịch sử, chiến lược của Đại hội XIV; tầm nhìn của Đảng-thành tựu của Đất nước-khát vọng của dân tộc-quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Các cơ quan báo chí chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo ra các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, lan tỏa sâu, rộng; xây dựng các "gói nội dung số" (clip ngắn, phóng sự, livestream, tọa đàm trực tuyến...) để tuyên truyền về Đại Hội XIV của Đảng.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Công văn số 3415-CV/BTGDVTW, ngày 23/12/2025, yêu cầu các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Ngoại giao cũng đã có công văn gửi các cơ quan thường trú, đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đề nghị tăng cường công tác thông tin đối ngoại về Đại hội.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cho ý kiến về phương án bố trí khu vực Trung tâm Báo chí. Thường trực Trung tâm Báo chí làm việc với Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để thống nhất vị trí booth tác nghiệp của các cơ quan báo chí chính trị chủ lực (ngày 3/12/2025); trao đổi thống nhất bước đầu với các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam về việc trưng bày sách báo, trưng bày triển lãm ảnh phục vụ Đại hội XIV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thường trực Trung tâm Báo chí làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an để thống nhất phương án làm thẻ cho người, phù hiệu, thẻ sự kiện; hoàn tất rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị danh sách 562 phóng viên trong nước và 70 phóng viên nước ngoài đợt 1. Hiện đã hoàn thiện các công việc, điều kiện liên quan để chuẩn bị cho buổi tập huấn báo chí tổ chức vào chiều thứ Ba, ngày 30/12/2025.

Một số công việc tiếp tục triển khai thời gian tới như tiếp tục tổng hợp, thẩm định, rà soát danh sách phóng viên báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại Đại hội đợt 2 (đợt cuối); tiến hành in, cấp phát phù hiệu báo chí, phù hiệu xe, thẻ sự kiện; sổ tay hướng dẫn phóng viên tác nghiệp (song ngữ) và cấp, phát cho phóng viên; hoàn thiện kế hoạch, kịch bản họp báo trước, trong và sau Đại hội trình cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo; hoàn thiện công tác lắp đặt trang thiết bị, máy móc, đường truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Trung tâm Báo chí.

Cùng với đó là khảo sát trực tiếp địa điểm làm việc của các cơ quan báo chí để xây dựng sơ đồ, vị trí tác nghiệp của các cơ quan báo chí tại Đại hội; hoàn thành kế hoạch, kịch bản cho họp báo khai mạc Trung tâm Báo chí Đại hội; họp báo sau khi bế mạc Đại hội; các công việc liên quan ra mắt Trung tâm Báo chí; hoàn thiện Hướng dẫn một số nội dung liên quan việc trao đổi và cung cấp thông tin cho báo chí của đại biểu tham dự Đại hội trình cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo; tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí trong nước thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV./.

