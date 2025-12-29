Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Sáng 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh và Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2022-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Nguyễn Thành Vững, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh (được điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long) và ông Bùi Văn Nở được Ban Bí thư tin tưởng điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đánh giá ông Bùi Văn Nở là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Trước hợp nhất tỉnh, ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, sau hợp nhất được phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ông Bùi Văn Nở nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, vào cuộc ngay từ đầu đối với các chủ trương, nghị quyết, kết luận của tỉnh, góp phần cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Nở bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cơ quan và tập thể lãnh đạo.

Ông Bùi Văn Nở, sinh ngày 21/8/1970; quê tỉnh Vĩnh Long; vào Đảng ngày 26/9/1990. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn: tiến sỹ Văn hóa học, Thạc sỹ Văn hóa học, Đại học Luật./.

Ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.