Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm chết 4 người tại Đắk Lắk

Liên quan đến vụ cháy xảy ra sáng nay tại Đắk Lắk làm chết 4 người, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện số 244/CĐ-TTg yêu cầu hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Công điện do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký ban hành.

Khoảng 2 giờ 55 phút ngày 27/12 xảy ra vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk làm chết 4 người, bị thương 1 trẻ sơ sinh trong cùng một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sắp tới./.

Đắk Lắk: Tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong Bốn nạn nhân tử vong gồm vợ chồng chị T.T.T.N. (28 tuổi), anh H.K.D. (35 tuổi) và hai con trai là H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).; riêng người con trai út (26 ngày tuổi) may mắn sống sót.