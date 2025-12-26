Chiều 26/12, Phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe phổ biến chương trình, nội quy Đại hội; báo cáo thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu về dự Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội và duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc.

Báo cáo về thành phần cơ cấu, chất lượng đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương cho biết, tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 đoàn đại biểu.

Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Về cơ cấu đại biểu, ngành kinh tế có 663 đại biểu (chiếm 32,7%); ngành an ninh, quốc phòng 338 đại biểu (chiếm 19,2%); ngành văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế 640 đại biểu (chiếm 31,6%); các lĩnh vực khác 334 đại biểu, chiếm 16,5%.

Đại biểu cá nhân là 1.733 (chiếm 85,58%), đại diện các tập thể là 292 (chiếm 14,42%). Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho hay, dự Đại hội có 489 đại biểu là nữ (chiếm 24,14%), đại biểu trẻ có 512 đại biểu (chiếm 25,3%).

Các đại biểu đến dự đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm 5,2%). 139 đại biểu đại diện tập thể hoặc cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay (chiếm 6,87%).

86 đại biểu đại diện Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay (chiếm 4,24%). 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chiếm 1,78%). 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 9,8%). 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam 2%.

Có 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực: thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; nhà báo; tài năng trẻ; cựu chiến binh; cựu Thanh niên xung phong; người có công với cách mạng (chiếm 6,81%). Có 1.282 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố (chiếm 63,3%).

Trong số đại biểu trên, đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước. Có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi), gồm: Cháu Lưu Phúc An, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A3, Trường Trung học cơ sở An Thới, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; cháu Mai Đức Ninh, sinh năm 2014, học sinh lớp 6E, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; cháu Lữ Hoài Thương, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; cháu Ngô Quỳnh Chi, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, tỉnh Thái Nguyên; cháu Văn Hoàng Minh Khuê, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A1, Trường Trung học cơ sở Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có sức khỏe để tham gia Đại hội. Theo báo cáo của các đoàn, các đại biểu đã về dự đầy đủ, đúng thành phần, số lượng./.

