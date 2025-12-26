Thủ tướng: Petrovietnam triển khai 6 tiên phong, cùng cả nước tăng trưởng hai con số

Chiều 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc Hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Đưa Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Hội nghị đánh giá, năm 2025 - năm đánh dấu chặng đường 50 năm thành lập và phát triển của Petrovietnam, cũng là năm đầu tiên Petrovietnam mang định danh mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Petrovietnam đã triển khai quyết liệt các giải pháp cùng với việc hoạch định các kịch bản đối phó với những biến động theo từng tháng, từng quý.

Petrovietnam đã nhận diện các khó khăn, rủi ro và chắt chiu những cơ hội để xây dựng và thực hiện có hiệu quả giải pháp, đạt được nhiều thành tích, kỷ lục ấn tượng, toàn diện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, với 8 dấu ấn nổi bật.

Trong đó, Tập đoàn đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, đề ra nhiệm vụ quan trọng, xác lập định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030, đưa Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới; từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, công nghiệp khí đến công nghiệp chế biến, phân phối dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược Quốc gia.

Việc chính thức mang định danh mới “Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam” đã đánh dấu bước ngoặt về tầm nhìn và sứ mệnh của Petrovietnam, không chỉ là doanh nghiệp dầu khí, Petrovietnam khẳng định vai trò trụ cột về công nghiệp-năng lượng, kinh tế-an ninh-đối ngoại.

Năm 2025 cùng với tiếp tục phát triển các lĩnh vực thăm dò-khai thác, Petrovietnam có bước tiến rõ nét trong việc triển khai các động lực tăng trưởng truyền thống và mới như lĩnh vực khí, điện, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp chế biến. Hoạt động sản xuất của Petrovietnam tiếp tục được tổ chức an toàn, liên tục và hiệu quả cao trên toàn chuỗi từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn, từng bước thiết lập mặt bằng sản lượng - hiệu suất vận hành mới.

Kết quả năm 2025 thể hiện bức tranh tăng trưởng toàn diện. Tổng tài sản Petrovietnam đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng; tổng doanh thu Petrovietnam tiếp tục phá kỷ lục lần thứ tư liên tiếp đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP; đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt gần 166.000 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính vượt toàn diện, về đích trước từ 1-2 năm trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Petrovietnam tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị 1.317 tỷ đồng. Petrovietnam đứng vị trí thứ 2, ghi nhận năm thứ 17 liên tiếp có mặt trong top 3 của Bảng xếp hạng VNR500 - top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Với chủ đề của năm 2026 “Tiên phong công nghệ-đổi mới sáng tạo; Dẫn dắt chuyển dịch xanh; Kiến tạo giá trị vượt trội; Nâng cao vị thế năng lượng quốc gia; Bứt phá mở rộng toàn cầu,” Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu để Tập đoàn bứt phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của đất nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, qua 50 năm phát triển, trưởng thành, Petrovietnam trải qua nhiều thăng trầm và đột phá, song với bản lĩnh, trí tuệ, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, Petrovietnam vững vàng, khẳng định là tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu với sứ mệnh tiên phong trong dẫn dắt phát triển công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đối mặt với nhiều “phong ba, bão táp,” khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ, thuận lợi, Thủ tướng cho biết, với phương châm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ,” Việt Nam tiếp tục vượt qua “những cơn gió ngược,” khẳng định được sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài; giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; an sinh xã hội được bảo đảm.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam, với vai trò bảo đảm “5 an” quan trọng của đất nước và thành tựu “5 nhất” và tặng Petrovietnam 8 chữ vàng: “Tiên phong-Vượt trội-Bền vững-Toàn cầu.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đánh giá về kết quả công tác của Petrovietnam, Thủ tướng cho rằng, Petrovietnam đã nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, từng được Thủ tướng khái quát bằng 32 chữ: Ý chí hội tụ, tinh thần chiến binh, thành tích toàn diện, tư duy đổi mới, hội nhập sâu rộng, quản trị thông minh, nhân văn đong đầy, giá trị lan tỏa.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả rất tích cực mà Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đạt được trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những kết quả mà Tập đoàn đạt được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra giá trị lan tỏa và sức mạnh cộng hưởng đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Trong đó, khẳng định sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt của Tập đoàn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững, đóng góp ngân sách, bảo vệ chủ quyền biển đảo; khẳng định niềm tin và sức mạnh đoàn kết, thống nhất, sự chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, toàn thể đội ngũ cán bộ, người lao động; khẳng định sức mạnh, tầm vóc, sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với đó, tạo dựng niềm tin và lan tỏa sức mạnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư, đối tác nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mới; thể hiện khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm vượt khó của con người Việt Nam.

Triển khai 6 tiên phong, cùng cả nước tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tạo nền tảng hiện thực hóa “2 mục tiêu chiến lược 100 năm,” đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nêu các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển năng lượng nói chung và ngành dầu khí nói riêng, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị; triển khai “6 tiên phong”: Tiên phong trong hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển ngành công nghiệp-năng lượng-dịch vụ an toàn, bền vững, hội nhập sâu rộng.

Thứ 2 là: Tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bảo đảm tăng trưởng xanh bền vững, chuyển dịch năng lượng sang năng lượng tái tạo, hydrogen, LNG, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi...

Tiếp theo là tiên phong trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới mô hình quản trị hiện đại, thông minh, tái cấu trúc, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng tài nguyên, ứng phó linh hoạt với biến động thị trường; tập trung đầu tư, xây dựng những dự án lớn, chiến lược mang tầm vóc khu vực và thế giới, có tác động lan tỏa, hiệu quả cao, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ 4 là tiên phong trong hội nhập, với phương châm “đoàn kết để có thêm sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại để củng cố niềm tin”; tiếp tục chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các đối tác có tiềm lực về tài chính, công nghệ mới, kinh nghiệm...; chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi giá trị năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Thứ 5 là tiên phong trong đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt; không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật - quản lý có trình độ cao.

Thứ 6 là tiên phong trong thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, xây dựng Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững lâu dài, với các chính sách phát triển dựa trên tinh thần “3 có”: có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp” và “2 không”: không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.”

Thủ tướng nhấn mạnh, sứ mệnh, trọng trách và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt ra đối với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng không kém phần vẻ vang. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong thực hiện sứ mệnh tiên phong của mình.

Với phương châm “Đổi mới tư duy - Tiên phong công nghệ - An toàn Năng lượng - Chuyển dịch xanh, số - Kiến tạo giá trị - Nâng tầm vị thế - Bứt phá hội nhập - Tăng trưởng bền vững,” Thủ tướng tin tưởng và mong muốn, bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tạo được sức bật mạnh mẽ, tiếp tục có gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV của Tập đoàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam thay ông Lê Mạnh Hùng vừa được điều động về công tác tại Bộ Công Thương, giữ Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Ngọc Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và từng công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong Petrovietnam, Thủ tướng tin tưởng ông tiếp tục dẫn dắt Tập đoàn giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và phát triển vươn tầm ra khu vực, quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mong muốn toàn thể Tập đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ ông Lê Ngọc Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, quê ở Thanh Hóa, có nhiều năm công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Petrovietnam. Ông có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ mỏ, từng là Trưởng Ban Khai thác dầu khí của Petrovietnam, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc tập đoàn từ năm 2021; đến tháng3/2024, ông được bổ nhiệm và đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Petrovietnam. Tại quyết định số 2808 ngày 26/12/2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch hội đồng thành viên của Petrovietnam; quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

