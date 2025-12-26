Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI họp phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham gia của 2.025 đại biểu chính thức,vợ là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Chiều 26/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành họp phiên trù bị. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham gia của 2.025 đại biểu chính thức, họ là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Đại biểu ngành kinh tế chiếm 32,7 %; Đại biểu ngành an ninh, quốc phòng chiếm 19,2 %; Đại biểu ngành văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế chiếm 31,6 % và các lĩnh vực khác chiếm 16,5 %./.

Phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, địa phương...