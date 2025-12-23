Những ấn tượng về Việt Nam tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trải qua hơn 11 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại các phái bộ như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Từ khát vọng hòa bình của một dân tộc từng trải qua chiến tranh, Việt Nam hôm nay đang khẳng định vai trò là quốc gia có trách nhiệm, tích cực đóng góp cho hòa bình và an ninh chung của thế giới.

Tại các phái bộ như UNMISS, khu vực Abyei hay Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Trong hệ thống y tế của phái bộ, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam được đánh giá là điểm tựa tin cậy, không chỉ với lực lượng gìn giữ hòa bình mà cả cộng đồng địa phương.

Những ấn tượng tốt đẹp mà Việt Nam để lại tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ là sự ghi nhận của bạn bè quốc tế, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng và Nhà nước ta./.