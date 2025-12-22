Xã hội
Tây Ninh tổ chức truy điệu, an táng 159 hài cốt liệt sỹ

Sáng 22/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (xã Tân Biên), tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 159 hài cốt liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong đợt 1, (mùa khô 2025-2026), các lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 159 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 156 hài cốt được quy tập từ Campuchia và 3 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước./.

