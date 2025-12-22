Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

Ngày 22/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố phê chuẩn, thi hành.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Thành phố phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng các Công ty mua bán nợ do đối tượng Hồ Thành Được (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự, lãnh đạo Công an Thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án xác định đối tượng Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đối tượng “đàn em” thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ số 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh do đối tượng Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật), Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Bảo vệ-Vệ sỹ-Mua bán nợ 620 (địa chỉ số 216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh do đối tượng Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Đất Bắc (địa chỉ số 4B2, đường Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh do đối tượng Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật).

Tang vật, tài liệu được thu giữ trong chuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “Thu hồi nợ,” tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo “đàn em” ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi (thực chất là hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê), thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10-50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Hoạt động đòi nợ trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn: sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Hồ Thành Được chỉ đạo nhóm nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ôtô có dán logo của Công ty mua bán nợ; liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền.

Đồng thời, một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của đối tượng Hồ Thành Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận) vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng; vừa “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.

Phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng trong chuyên án, ngày 13/12, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng trong chuyên án; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ôtô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Điều tra) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố phê chuẩn, thi hành.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng; làm rõ các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng để làm rõ quy mô, tính chất của toàn bộ băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản” do đối tượng Hồ Thanh Được cầm đầu; phân hóa vị trí, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

