Long An bắt giữ hai phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em để đòi nợ

Ngày 21/5, Công an tỉnh Long An cho biết Công an xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em từ tỉnh Tây Ninh chạy sang địa bàn.

Theo báo cáo của Công an xã Thạnh Đức, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/5, nhận thông tin về việc đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang tẩu thoát, Công an xã và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã triển khai lực lượng chốt chặn.

Sau khi phát hiện đối tượng tình nghi, lực Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an tỉnh Long An) tiến hành bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1967, trú tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan (sinh năm 1971, trú tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Qua khai thác nhanh, đối tượng Hoa và Lan thừa nhận cùng làm việc trong đoàn hội chợ do chị N.T.T.T (trú tại tỉnh Tây Ninh) làm chủ mở tại Bến Tre khoảng 1 năm.

Quá trình làm chung, chị T có mượn của Lan số tiền khoảng hơn 30 triệu đồng. Sau đó, chị T chuyển đi và không cho Hoa, Lan làm chung trong hội chợ của mình cũng không trả nợ số tiền nêu trên và tránh mặt.

Sáng 20/5, Hoa và Lan sử dụng xe máy biển kiểm soát 69E1-673.21, đến nhà bố đẻ của chị T là ông N.V.N (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) gặp ông N và cháu N.T.D.N (con chị T, sinh năm 2018) đang ở nhà.

Cả hai kể lại sự việc chị T nợ tiền cho ông N nghe và điện thoại cho chị T đòi gặp mặt để đòi nợ nhưng không được nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé nhằm gây áp lực cho chị T trả nợ. Hoa và Lan sau đó giả vờ nói với ông N là đưa cháu N đi mua trà sữa rồi bắt cóc cháu, dự định tẩu thoát về Vĩnh Long.

Khi đến địa phận xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An thì bị bắt giữ.

Các lực lượng chức năng đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền. Riêng cháu N, Công an xã phối hợp với y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, ổn định tâm lý và chăm sóc cháu bé.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lâm Đồng: Khẩn trương xác minh vụ nghi bắt cóc trẻ em tại huyện Đạ Huoai Tại cơ quan Công an, ông V. và em T. khai quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, biết em T. có nguyện vọng xuống Thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm, nên ông V hẹn đón em T.