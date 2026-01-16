Đắk Lắk: Điều tra vụ nổ gây sập nhà, nghi do chế tạo pháo

Ngày 16/1, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ nổ gây sập một phần căn nhà cấp bốn, khiến một người bị thương. Vụ nổ nghi liên quan việc chế tạo pháo gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/1, tại nhà ông Tạ Văn Tuyên (56 tuổi, thôn 15, xã Ea Wer), xảy ra vụ nổ làm sập một phần căn nhà cấp bốn.

Vụ nổ khiến anh Võ Duy Anh (34 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm đó đang ở trong nhà ông Tuyên) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân vụ việc nghi chế tạo pháo gây ra.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Nhiều ca đa chấn thương do pháo nổ ngay trong những ngày đầu năm 2026 Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận gần chục trường hợp cấp cứu do pháo nổ, có những ngày tiếp nhận nhiều ca trong cùng một đêm.