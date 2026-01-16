Xã hội

Đắk Lắk: Điều tra vụ nổ gây sập nhà, nghi do chế tạo pháo

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại xã Ea Wer, Đắk Lắk làm căn nhà cấp 4 của người dân bị đổ sập, một người đàn ông phải nhập viện cấp cứu.

Ngọc Minh
Hiện trường vụ nổ.
Ngày 16/1, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ nổ gây sập một phần căn nhà cấp bốn, khiến một người bị thương. Vụ nổ nghi liên quan việc chế tạo pháo gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/1, tại nhà ông Tạ Văn Tuyên (56 tuổi, thôn 15, xã Ea Wer), xảy ra vụ nổ làm sập một phần căn nhà cấp bốn.

Vụ nổ khiến anh Võ Duy Anh (34 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm đó đang ở trong nhà ông Tuyên) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân vụ việc nghi chế tạo pháo gây ra.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

