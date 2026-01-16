Nhiều học giả quốc tế tin tưởng, kỳ vọng về Đại hội Đảng XIV

Tin tưởng vào thành công của Đại hội, các chuyên gia quốc tế cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có sự lãnh đạo sáng suốt để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các học giả quốc tế bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Đảng, qua đó tiếp tục đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa thực hiện một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả trong thực thi các đường lối chính sách của của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin tưởng vào thành công của Đại hội, các chuyên gia cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có sự lãnh đạo sáng suốt để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Từ các góc nhìn khác nhau, các học giả và nhà nghiên cứu quốc tế đều cho rằng những thành tựu đạt được sau gần 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025, đã tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang để đáp ứng những kỳ vọng của nhân dân trong kỷ nguyên mới./.