Tạo sự lan tỏa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều 16/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.”

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo theo vai trò, chức năng đã phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong thời gian qua.

Về kết quả thực hiện phong trào trong năm 2025, Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tình hình bên cạnh thuận lợi có nhiều khó khăn, thách thức, văn hóa nói chung đã khẳng định rõ vai trò trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Nhiều phong trào, sự kiện văn hóa được triển khai, tổ chức rất thành công trong năm qua đã tạo sự tác động, lan tỏa tích cực đến đông đảo người dân.

Bên cạnh đó, nhiều chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa tiếp tục được ban hành, qua đó khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhiệm vụ, giải pháp chiến lược để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, nhân văn; để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào thời gian tới, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với các thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; chủ động quán triệt, phổ biến triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về phát triển văn hóa.

Các thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp triển khai phong trào, ứng dụng chuyển đổi số, thực sự lấy người dân làm trung tâm và chủ thể; rà soát các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung ban hành mới để phù hợp với thực tiễn hiện nay; tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của từng vùng.

Cùng với việc nghiên cứu tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các doanh nghiệp văn hóa để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, Phó Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh các chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường và xã hội; truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đổi mới nội dung, cách làm; kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa; tăng cường lồng ghép hiệu quả với các phong trào, các chương trình, hoạt động về văn hóa, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị của cộng đồng.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cần tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện phong trào; chủ động rà soát kịp thời, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, nguồn lực...

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp liên quan giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện phong trào tại một số bộ, ngành, địa phương trong năm 2026; lựa chọn chủ đề, xác định điểm nhấn để triển khai phù hợp.

“Phong trào cần có trọng tâm, trọng điểm để tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Việc triển khai cần kiên trì, thường xuyên, có kế hoạch cụ thể, rõ nội dung, cách làm, nguồn lực, tiêu chí đánh giá, có phát động, triển khai, sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng để trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay,” Phó Thủ tướng gợi mở.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo; đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Thông báo kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được Ban Chỉ đạo phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong phong trào có trọng tâm, trọng điểm; ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào đến các cấp, ngành.

Nhiều hình thức tuyên truyền đổi mới được đẩy mạnh. Việc vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Công tác giáo dục, phòng ngừa xã hội nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại và bạo hành trẻ em được tập trung triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo; đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng phong trào gắn với các hoạt động phong trào thi đua yêu nước khác; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, có trọng tâm, trọng điểm.

Thông qua các đợt kiểm tra, các đoàn đã tổng hợp các kiến nghị địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thành viên nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số văn bản bất cập trước đây làm cơ sở để thực hiện trong thời gian tiếp theo./.

