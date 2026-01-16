Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2025-2028.

Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước.

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện tại các nước; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí trong quá trình công tác, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chỉ rõ các Đại sứ được bổ nhiệm sẽ nhận công tác tại nhiều địa bàn khác nhau nhưng đều có vị trí, vai trò quan trọng đối với lợi ích của đất nước, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, có nhiều cống hiến, đóng góp trong ngành và trong đề xuất, tham mưu nhiều vấn đề đối ngoại, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị mới được giao.

Khẳng định thời gian vừa qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước không ngừng được nâng cao, Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cập nhật, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước, những trọng tâm đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra cũng như những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Trong đó, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần bảo đảm đối ngoại phối hợp chặt chẽ cùng với quốc phòng và an ninh, tạo thành “kiềng ba chân” vững chắc, phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” và phát triển đất nước; nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, cập nhật chủ trương, giải pháp đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần triển khai tốt ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, góp phần thiết thực vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; đồng thời chỉ rõ, tùy theo từng địa bàn, mỗi Đại sứ cần khai thác thế mạnh, đặc thù, tranh thủ những nguồn lực cho phát triển đất nước; ưu tiên thúc đẩy tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như khoa học-công nghệ, hạ tầng chiến lược, nhân lực tiên tiến…

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện làm tốt công tác cộng đồng, nhất là đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước sở tại; đồng thời phát huy hơn nữa nguồn nhân lực, tài lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, với vai trò đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; phát huy tốt vai trò là người đứng đầu, tập hợp được sự đoàn kết thống nhất, gắn kết anh chị em cán bộ trong tập thể cơ quan đại diện và từ các lực lượng khác nhau thành một tập thể vững mạnh, vì sự nghiệp chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm bày tỏ xúc động và vinh dự được Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định; thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của cá nhân Chủ tịch nước đối với ngành Ngoại giao, cũng như với các đồng chí được bổ nhiệm.

Đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định sẽ quán triệt nguyên tắc cốt lõi, xuyên suốt của đối ngoại Việt Nam đó là: Độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác, phát triển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ từ sớm, từ xa; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thu hút các nguồn lực bên ngoài, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học và công nghệ; nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Đại diện các Đại sứ cũng hứa sẽ làm việc và cống hiến hết mình để đóng góp vào việc hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước; triển khai toàn diện chiến lược đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước./.

