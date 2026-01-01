Đại sứ Cuba: Việt Nam tạo tiền đề vững chắc bước vào kỷ nguyên vươn mình

“Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị cùng sự năng động của nền kinh tế đang tạo tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhận định như vậy khi chia sẻ góc nhìn của ông về những dấu mốc lớn của Việt Nam trong năm 2025.

Trả lời phóng viên TTXVN trong cuộc phỏng vấn mới đây, Đại sứ Fuentes cho rằng nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Việt Nam đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị trong năm vừa qua.

Ông cũng bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mới của Việt Nam, về tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, cũng như triển vọng hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Theo Đại sứ, sự tăng trưởng mạnh mẽ các hoạt động thương mại quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài đã chứng minh quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đặc biệt, ông chia sẻ quan điểm với Việt Nam trong nhìn nhận vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước.

Chính sách miễn học phí góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đặc biệt là ở các địa phương miền núi và vùng sâu vùng xa. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam đã được phản chiếu rõ nét qua các chính sách an sinh xã hội, tiêu biểu là việc thực hiện lộ trình miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết Trung học phổ thông công lập và ưu tiên phát triển y tế dự phòng và y tế cộng đồng.

Đối với ông, đây là những bước chuẩn bị lý tưởng trước thềm Đại hội XIV của Đảng - một dấu mốc chiến lược với các văn kiện được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân, tổng kết 40 năm đổi mới và 15 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ông cho rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ xác định lộ trình chiến lược để Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Về quan hệ song phương, Đại sứ khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Cuba đang ở giai đoạn phát triển chín muồi.

Tình đoàn kết anh em được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro dày công vun đắp, dựa trên sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử, đã có bước chuyển mình mạnh mẽ sau các chuyến thăm cấp cao gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cuba và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tới Việt Nam.

Giờ đây hai nước đang hướng tới một chương trình nghị sự hợp tác kinh tế hiệu quả, thực chất và bền vững hơn nữa.

Đại sứ Fuentes chỉ rõ hai quốc gia hiện đang tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm.

Một cánh đồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Thứ nhất là sản xuất lương thực thông qua các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cuba, tiêu biểu là dự án lúa gạo áp dụng công nghệ mới nhằm củng cố chủ quyền và an ninh lương thực của Cuba.

Thứ hai là công nghệ sinh học, với dấu mốc liên doanh tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để sản xuất dược phẩm Cuba trực tiếp tại Việt Nam, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và xuất khẩu sang Đông Nam Á.

Thứ ba là năng lượng, các doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực triển khai các tổ hợp điện mặt trời tại Cuba nhằm góp phần giải quyết khó khăn về điện năng thông qua các nguồn tài nguyên tái tạo.

Đại sứ cũng cho rằng việc triển khai Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba với mức thuế suất ưu đãi gần như bằng 0% đã tạo động lực mới để doanh nghiệp hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ trao đổi thương mại, xứng tầm với bề dày 65 năm tình hữu nghị sắt son, thủy chung giữa hai dân tộc./.

