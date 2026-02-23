Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản sách

Từ ngày 9-21/2, đoàn cán bộ của Cục Xuất bản, In và Phát hành sách thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Phó Cục trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm cập nhật Bản ghi nhớ về hợp tác và trao tặng sách cho Viện Sách Cuba.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong việc xuất bản sách in và kỹ thuật số, qua đó quảng bá văn học mỗi nước tới bạn đọc Việt Nam, Cuba và quốc tế.

Theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương, hằng năm, mỗi bên sẽ trao đổi bản quyền 5 tác phẩm để lựa chọn, in và phát hành tại mỗi nước, cũng như tổ chức các sự kiện ra mắt sách và các hội thảo chuyên đề.

Chủ tịch Viện Sách Cuba, ông Juan Rodríguez Cabrera, cho biết Hội sách quốc tế La Habana 2026 phải hoãn do Cuba thiếu nhiên liệu dẫn tới nhiều hoạt động bị gián đoạn. Đó là điều vô cùng đáng buồn vì đây là một hội sách có uy tín và quy mô nổi bật ở khu vực châu Mỹ Latinh, tổ chức thường niên để kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị văn học, nghệ thuật trên phạm vi toàn cầu.

Ông Juan Rodríguez Cabrera đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn Việt Nam trong tình hình khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt, coi đây là minh chứng cho tình cảm thủy chung, thân thiết của các đồng nghiệp Việt Nam.

Trưởng đoàn Đinh Tiến Dũng khẳng định Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba trong mọi hoàn cảnh. Ông thông báo trong thời gian tới, Cục Xuất bản, In và Phát hành dự định sẽ mời một số nhà văn Cuba sang Việt Nam giao lưu văn học và tham gia sáng tác cùng các nhà văn Việt Nam.

Trong khi đó, nhà thơ Hữu Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết để chia sẻ khó khăn trong việc in sách của Cuba, Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến mỗi năm sẽ in giúp 5 cuốn sách do Hội Nhà văn Cuba lựa chọn. Ngoài ra, mỗi năm Hội dự kiến sẽ tổ chức dịch và in tại Việt Nam 2 tác phẩm văn học Cuba, đưa các nhà văn Cuba đến với bạn đọc Việt Nam.

Nhân dịp này, đoàn dành tặng Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sỹ Cuba những cuốn sách quý như: bộ truyện tranh về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Phidel Castro; cuốn “Hai dân tộc, một lịch sử” bằng tiếng Tây Ban Nha do các nhà xuất bản của Việt Nam in ấn. Đây là những cuốn ban đầu trong số 12 cuốn sách mà Việt Nam sẽ in tặng Cuba theo đề nghị của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Trong thời gian ở Cuba, đoàn cán bộ của Cục Xuất bản, In và Phát hành sách đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sỹ Cuba, thăm một số cơ sở phát hành của Viện sách Cuba và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba./.

