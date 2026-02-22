Phim mới trên VTV: Theo bước chân người trẻ trên hành trình trưởng thành

“Bước chân vào đời” - bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng kể về hành trình trưởng thành của những người trẻ sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 23/2.

Theo thông tin từ Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam), bộ phim kể về hành trình “vào đời” của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời.

Dù gia đình không giàu có, nhưng chị em Thương vẫn luôn được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự bao bọc. Họ chưa từng chuẩn bị cho việc phải đối diện với cuộc sống khó khăn ra sao, chưa từng được dạy phải mưu sinh thế nào đã phải đương đầu với muôn ngàn sóng gió của đời sống thị thành cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ phức tạp.

Thương, chị cả chỉ mới 24 tuổi tự gánh lên vai trọng trách làm chỗ dựa cho các em khi bản thân còn chưa có công ăn việc làm ổn định để rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân. Trang, cô em gái xinh đẹp sắc sảo luôn không an phận, muốn tìm kiếm một cuộc sống đủ đầy giàu sang ở thượng tầng xã hội nhưng lại thiếu vốn sống. Minh, cậu trai trẻ 17 tuổi nổi loạn bốc đồng luôn không muốn mình là gánh nặng của các chị để rồi càng nỗ lực vươn lên, càng gây ra nhiều sai lầm ảnh hưởng đến những người mà cậu quan tâm.

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. (Ảnh: VTV)

“Bước chân vào đời” không chỉ là một hành trình vật lộn mưu sinh, mà là hành trình trưởng thành, thức tỉnh và vươn lên. Bộ phim cũng khẳng định trong mọi biến động, chỉ cần còn tình thân và niềm tin vào sự tử tế ta sẽ tìm thấy con đường để đi tiếp và vươn tới tương lai.

“Bước chân vào đời” lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lý nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng. Cũng chính bởi tinh thần đó, đạo diễn-Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Danh Dũng đã lựa chọn màu sắc của bộ phim chân thực nhưng cũng đầy chất thơ, tạo nên một nét riêng khác biệt với những bộ phim đang phát sóng hiện nay.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đã ít nhiều tạo được màu sắc riêng. Trong khi Mạnh Trường (vai Trần Lâm), Huỳnh Anh (vai Quân), Hoàng Anh Vũ (vai Dũng) hóa thân vào những mẫu hình quen thuộc đã được khán giả đánh giá cao, thì Quỳnh Kool lại một lần nữa có cơ hội đa dạng hóa khi thử sức ở một vai diễn có tính cách mới mẻ so với những vai diễn trước của cô. Ngọc Thủy (vai Trang) và Sơn Tùng (vai Minh) là những gương mặt mới có thể sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Ngoài ra không thể không kể đến những gương mặt gạo cội khác như Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương (vai bà Hạnh), Nghệ sỹ Ưu tú Mai Nguyên (vai ông Thành), Nghệ sỹ Ưu tú Quách Thu Phương (vai bà Dung), nghệ sỹ Ngọc Tản (vai bà Ngà)…

“Bước chân vào đời” sẽ chính thức lên sóng từ 23/2 vào lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần./.

