'Tết bình an bên nhau': Thông điệp năm mới từ nghệ sỹ đàn tỳ bà Diệu Thảo

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sỹ đàn tỳ bà - giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức giới thiệu MV “Tết bình an bên nhau” như một lời chào Xuân mới đầy ấm áp.

Ca khúc do chính Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sỹ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm phần hình ảnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nghệ sỹ Diệu Thảo cho hay cô mong MV này xuất hiện như một nốt “thăng,” giúp mọi người vượt qua nỗi buồn, tìm lại niềm vui và những giá trị tinh thần tích cực.

Trong rất nhiều giá trị của Tết Việt, Diệu Thảo chọn nhấn mạnh vào chữ “bình an.” Theo cô, sau khi đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều con người thực sự mong mỏi không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là sự bình an cho bản thân và những người thân yêu.

Ca khúc do chính nghệ sỹ đàn tỳ bà Diệu Thảo sáng tác, ca sỹ trẻ Lưu Quốc Vượng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tết bình an bên nhau” mang đậm câu chuyện cá nhân của Diệu Thảo. Có những năm cô đi công tác xa, sát Tết mới được về nhà; thậm chí có năm phải đón Tết ở một đất nước xa xôi, nhớ gia đình đến rơi nước mắt.

Ở phương diện dàn dựng hình ảnh, đạo diễn Nhật Giang xây dựng MV như một chuỗi lát cắt ký ức ngày Tết, với sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Hải, Loan Nguyễn cùng Diệu Thảo và Lưu Quốc Vượng, tạo nên bức tranh gia đình nhiều thế hệ. Hình ảnh một cô gái Hà Nội hiện đại trong không gian Tết xưa chính là điểm giao thoa giúp MV vừa mang hơi thở truyền thống, vừa gần gũi với nhịp sống hôm nay.

Một điểm nhấn quan trọng trong MV là sự hiện diện xuyên suốt của đàn tỳ bà, nhạc cụ gắn liền với nghệ sỹ Diệu Thảo và cũng là linh hồn âm nhạc của ca khúc.

Âm nhạc từ cây đàn tỳ bà giữ vị trí trung tâm trong MV. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ xuất hiện như một yếu tố minh họa, tỳ bà được đặt vào trung tâm cấu trúc âm thanh, dẫn dắt cảm xúc người nghe bằng những giai điệu mộc mạc, sâu lắng, mang hơi thở truyền thống nhưng không cũ kỹ. Âm sắc trầm ấm của tỳ bà hòa quyện cùng phần phối khí hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc vừa thân quen, vừa mới mẻ, gợi cảm giác sum vầy, bình yên của những ngày Tết đoàn viên.

Trong MV, hình ảnh Diệu Thảo ôm đàn tỳ bà xuất hiện nhiều lần, khi độc tấu, khi hòa cùng tốp tỳ bà, như một lớp tự sự bằng âm thanh song song với câu chuyện hình ảnh. Những khuôn hình ấy tôn vinh vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc, đồng thời khắc họa mối gắn bó bền chặt giữa người nghệ sỹ và cây đàn, nơi âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc, kết nối các thế hệ trong gia đình. Từ đó, nhấn mạnh về sự bình an: Bình an trong âm nhạc, trong gia đình và trong chính mỗi con người khi được trở về bên nhau dịp Tết./.

