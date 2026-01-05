Ra mắt cuốn sách quý tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, đánh dấu sự ra đời của thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, tự do. Sự kiện này đã trở thành một mốc son đặc biệt trong lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội giới thiệu cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử.”

Nội dung cuốn sách gồm hai phần lớn.

Phần thứ nhất - "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội" làm rõ những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội Việt Nam nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

Cuốn sách gồm gần 300 trang sách khổ lớn, được trình bày trang trọng, sưu tầm, tuyển chọn hơn 200 bức ảnh quý, tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phần thứ hai - "80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)" giới thiệu toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội với những điểm nhấn, dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách ngày 5/1, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho hay cuốn sách tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam - hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Với 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh.

Đánh giá về công trình này, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là một dấu ấn quan trọng trong quá trình phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác phối hợp giữa Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục được tăng cường và nâng lên một tầm cao mới để biên tập, xuất bản, tuyên truyền các ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị lý luận và thực tiễn; xuất bản bộ sách Văn kiện Quốc hội toàn tập lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung, hoàn thành vào dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam; thực hiện việc cung cấp sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp Quốc hội…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước”; lãnh đạo Quốc hội trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp biên soạn, xuất bản sách thời gian qua./.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Sáng 1/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (5/12/1945-5/12/2025).