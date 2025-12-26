Lần đầu tiên 9 sao nhí của Vbiz góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc

Với thông điệp “con không cần giống ai vì con là duy nhất,” MV “Em là một ngôi sao” của Xệ Xệ cùng sự tham gia của các em bé trong chương trình truyền hình thực tế "Trường học siêu sao" là lời cổ vũ, động viên giúp các bạn nhỏ tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Ca khúc của nhạc sỹ Cao Thiên Minh Tùng lan tỏa thông điệp về tôn trọng sự khác biệt của con trẻ, đề cập đến những vấn đề xoay quanh tâm lý học đường và mối quan hệ giữa cha mẹ-con cái, thầy trò trong xã hội hiện đại.

Trong bối cảnh áp lực học tập và kỳ vọng của gia đình đôi khi vô tình trở thành rào cản đối với sự phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ, sự ra đời của chương trình "Trường học siêu sao" đã góp phần khuyến khích con trẻ thể hiện cá tính riêng, tự tin tỏa sáng.

Lần đầu tiên 9 sao nhí triệu view của Vbiz hội tụ trong một MV. (Ảnh: Viettel Media)

MV "Em là một ngôi sao" được sáng tác và thực hiện dựa trên chính những chất liệu ghi hình thực tế của chương trình, lấy cảm hứng từ chính cá tính riêng của các bạn nhỏ tham gia "Trường học siêu sao."

Ca từ và giai điệu của bài hát cũng chính là lời nhắn nhủ của các bạn nhỏ muốn gửi gắm đến cha mẹ, thầy cô, với mong muốn được thấu hiểu và công nhận những giá trị riêng biệt.

Xệ Xệ là cháu trai Quán quân Rap Việt Double 2T, là “hiện tượng âm nhạc nhí” của làng nhạc Việt. Trong MV này, sao nhí 8 tuổi không chỉ giữ vững phong cách cá tính, tự tin trước ống kính mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong khả năng làm chủ sân khấu và kết nối với các bạn nhỏ khác: “Thiên thần song ngữ” MinHee, Sóc (con trai cặp đôi sáng tạo nội dung Trox & Lacci), Bona (con gái Phí Ngọc Hưng), cặp song sinh Đủ-Dừa (con của ca sỹ Khắc Việt-Thảo Bebe), “em bé triệu view” Sữa, Bún (con gái của Ba Duy-Nam Thương) và Dừa Gia An (con trai Trang Lou-Tùng Sơn).

Mỗi bạn nhỏ lại mang một nét tính cách, một màu sắc riêng: người năng động, người trầm tính, người sở hữu giọng hát nội lực, người lại có những bước nhảy điêu luyện…

Không có kịch bản chuẩn bị từ trước, không cần diễn xuất, các bạn nhỏ chỉ đơn giản cùng nhau ca hát, nhảy múa cũng đủ để làm nên những thước phim tự nhiên và đầy màu sắc trong MV.

Chương trình truyền hình thực tế "Trường học siêu sao" đề cao sự phát triển toàn diện, tôn trọng cá tính và thúc đẩy tư duy sáng tạo của trẻ. Đồng thời, cho thấy sự quan trọng của việc giáo dục con trẻ từ sớm, giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện về ngôn ngữ, tư duy, kỹ năng xã hội và trí tuệ cảm xúc trong môi trường học tập tích cực, an toàn./.

