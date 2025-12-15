Không khí mùa lễ Giáng sinh tràn ngập nhà sách FAHASA

Tối ngày 13/12, không khí Giáng Sinh đã chính thức bừng sáng tại hệ thống Nhà sách FAHASA trên toàn quốc với Lễ khai mạc chương trình “Mừng Giáng Sinh – Đón Năm Mới 2026”.

Trọng tâm của sự kiện là Lễ hội Countdown (đếm ngược) – thắp sáng cây thông Noel cao hơn 5 mét được trang hoàng lộng lẫy tại Nhà sách FAHASA Tân Định. Cùng với nghi thức này, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn nhạc Giáng sinh, hiệu ứng tuyết rơi nghệ thuật và khu vực check-in cùng ông già Noel.

Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 1/12/2025 đến ngày 4/1/2026, bao gồm hàng loạt ưu đãi giảm giá, hội sách và các workshop trải nghiệm sáng tạo, hứa hẹn biến các nhà sách FAHASA thành điểm đến văn hóa – giải trí lý tưởng cho mọi gia đình trong mùa lễ hội cuối năm./.