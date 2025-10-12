Nhìn lại chiến công hiển hách của tướng nhà Trần qua tiểu thuyết Trần Thanh Cảnh

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành bộ tiểu thuyết lịch sử dày 800 trang “Hùng khí Đông A” tập hợp trọn vẹn 3 tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Trần Thanh Cảnh viết về những nhân vật kiệt xuất họ Trần: "Trần Thủ Độ" (2020), "Trần Quốc Tuấn" (2018) và "Trần Nguyên Hãn" (2021).

Đây là ấn phẩm đặc biệt, được in giới hạn 800 bản, đánh số riêng và có chữ ký của tác giả. Ngoài 3 tiểu thuyết chính, sách còn có phụ lục “Lược sử 12 triều vua Trần” giúp độc giả có cái nhìn hệ thống hơn về một trong những triều đại hiển hách nhất của lịch sử Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ tiểu thuyết “Hùng khí Đông A,” nhà văn Trần Thanh Cảnh cho biết ông đã có ý tưởng thực hiện từ năm 2020, sau khi hoàn thành cuốn “Trần Thủ Độ.”

Ấn phẩm mới tập hợp 3 tiểu thuyết về nhà Trần. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để hoàn thành bộ sách, nhà văn Trần Thanh Cảnh chủ yếu dựa vào “Đại Việt sử ký toàn thư”, cùng các nguồn tư liệu như “An Nam chí lược” (Lê Tắc), nghiên cứu của Tạ Chí Đại Trường, và nhiều thư tịch cổ Trung Hoa. Ông còn dành thời gian điền dã tại các di tích liên quan: Đền Ngừ, lăng Trần Thủ Độ ở Hưng Hà; đền Kiếp Bạc, Lục Đầu Giang; quê nhà Sơn Đông (Vĩnh Phúc) của Trần Nguyên Hãn…

“Đã là tiểu thuyết thì yếu tố hư cấu phải chiếm phần đáng kể, kể cả với tiểu thuyết lịch sử. Tôi tôn trọng những gì sử đã ghi, còn những ‘điểm mờ’ thì dùng trí tưởng tượng để giải nghĩa, miễn là hợp lý, logic để độc giả chấp nhận,” nhà văn Trần Thanh Cảnh chia sẻ.

Theo ông, những nhân vật lịch sử kiệt xuất như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Hãn... khi bước vào văn học đều cần được nhìn nhận như những con người bằng xương bằng thịt “đã sống, đã yêu, đã cống hiến và bằng phẩm chất thiên phú, họ lập nên những kỳ tích và sống mãi trong lòng dân tộc.” Ông gọi tác phẩm của mình là “một nén tâm hương văn chương dâng lên Vương triều Trần – triều đại đã làm rạng danh trang sử Việt”.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh đã cho ra mắt bộ ba tiểu thuyết lịch sử về triều Trần. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đánh giá về bộ tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh, nhà văn Nguyễn Văn Hùng cho hay tác giả đã dám bước vào khoảng trống của sử liệu để khám phá, giải mã và làm sống dậy những nhân vật tưởng như đã khép lại trong lịch sử. Ông khắc họa các anh hùng thời Trần không chỉ bằng phẩm chất thần thánh mà còn bằng những nét rất đời, rất người.

Trong khi đó, nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam đánh giá cách viết của nhà văn Trần Thanh Cảnh “không đối kháng với sử học, mà mở rộng biên độ diễn giải, giúp lịch sử trở nên linh hoạt, đa chiều hơn trong cảm nhận của người đọc”./.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh sinh năm 1959 tại Bắc Ninh. Tốt nghiệp Đại học Dược, ông từng có hơn 30 năm gắn bó với ngành Dược trước khi bén duyên văn chương ở tuổi 50. Tác giả được biết đến với tiểu thuyết “Đại gia” (2013) và đặc biệt là tập truyện ngắn “Kỳ nhân làng Ngọc” (2015) – tác phẩm giúp ông giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm. Từ đó, hình ảnh làng quê Bắc Ninh – Làng Ngọc trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của ông, qua các tác phẩm như “Mỹ nhân làng Ngọc” (2016) hay bộ ba tiểu thuyết lịch sử về triều Trần.