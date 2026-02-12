Ngày Tết, đọc cuốn sách nhỏ 'ấp iu những chốn về’ của tác giả Phong Việt

Trước thềm Tết Nguyên đán, tác giả Nguyễn Phong Việt ra mắt tập tản văn “Chúng ta sống để trở về.” Đây là cuốn sách tiếp nối chuỗi tác phẩm mở đầu bằng cụm từ “Chúng ta sống…” được anh phát hành đều đặn mỗi dịp Tết, kể từ năm 2020.

Tập sách gồm các tản văn và thơ viết về hành trình trở về quê nhà, nơi có khay bánh mứt ngày Tết, mâm cúng giao thừa và những người thân thương ngóng đợi. Những trang viết mở ra khung cảnh chợ quê trên đường về nhà cho đến khoảnh khắc rời đi sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi.

Trong phần đầu cuốn sách, tác giả mô tả hình ảnh chuyến xe cuối cùng về quê trước giờ Giao thừa. Anh đặt câu hỏi về những lần lỡ chuyến xe, khi người ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không kịp trở về, từ đó kể lại tâm trạng chờ đợi một dịp khác để được đoàn tụ.

Tác phẩm nhắn nhủ: Có một "chốn về" trong chính bản thân, khi ta biết sống vui với chính mình, sống xứng đáng với yêu thương mà mình muốn gìn giữ.

Ngoài phần tản văn, cuốn sách có nhiều bài thơ được Nguyễn Phong Việt sáng tác trong năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm anh đưa thơ trở lại trong một tác phẩm, sau thời gian chủ yếu ra mắt tản văn.

Một trong những đoạn thơ tiêu biểu trong tác phẩm: "Lá ở ngoài sân/ đời ai rồi cũng khuyết một thương nhớ ở phương xa/ Là Mẹ Cha, là con, là một người nào đấy…/ nhân duyên nợ nhau trong một vòng tuần hoàn/ tử sinh mà ai cũng thấy/ cố gắng bao dung cho những điều không mong muốn/ vì mình để thứ tha…"

Tiếp nối hành trình của “Chúng ta sống để lắng nghe” và “Chúng ta sống để bước tiếp,” Nguyễn Phong Việt viết “Chúng ta sống để trở về.” Một hành trình mà ở đó, chúng ta học cách lắng nghe mình, học bước tiếp dù là trong giông bão, và giờ, chúng ta sẽ trở về.

Tập tản văn và thơ cất lên nỗi lòng của người đi xa gửi về người đang chờ đợi. Tình thương, nỗi nhớ, áy náy, luyến lưu... được gói ghém trong những lời kể, tiếng thơ giản dị mà thấm thía vô ngần.

“Chúng ta sống để trở về” dài 176 trang, có số lượng in lần đầu 10.000 bản. Tác giả Nguyễn Phong Việt sẽ có cuộc gặp gỡ đầu Xuân và ký tặng bạn đọc vào 9h30-11h30 mùng 4 Tết (ngày 20/2) tại gian hàng Nhà xuất bản Trẻ, Đường sách Tết Bính Ngọ, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Anh là nhà thơ, nhà báo có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bắt đầu được biết đến từ năm 2007 qua những bài thơ chia sẻ trên mạng xã hội, Nguyễn Phong Việt tạo nên hiện tượng xuất bản hiếm có tại Việt Nam với các tập thơ in ra hàng chục nghìn bản. Một số tác phẩm nổi bật của anh là "Đi qua thương nhớ," "Từ yêu đến thương" và "Sinh ra để cô đơn."