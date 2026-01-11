Sau 'bom tấn' 'Bắc Bling,' đạo diễn Nhu Đặng làm MV nhạc đám cưới 'Trộm vía'

Hơn một năm sau khi gây tiếng vang với album “Tơ đồng thánh thót,” ca sỹ Vũ Thùy Linh tiếp tục mang lại cảm xúc tích cực cho khán giả với video ca nhạc (MV) “Trộm vía” - một ca khúc “nhạc đám cưới” vừa mang nét dân gian truyền thống, vừa trẻ trung, tươi mới.

MV miêu tả một tình yêu có cái kết rất đẹp - đó là một đám cưới kết hợp phong tục, tập quán của nhiều vùng miền tạo nên một bức tranh tổng thể, đa sắc về một đám cưới truyền thống của Việt Nam.

“Trộm vía” là một sáng tác của nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ, được nhạc sỹ Lưu Quang Minh hòa âm phối khí và Nhu Đặng làm đạo diễn.

Sản phẩm âm nhạc mới của Vũ Thùy Linh mang màu sắc văn hóa dân gian truyền thống nhưng vẫn trẻ trung, hợp thời đại. (Ảnh: NVCC)

Nhạc sỹ Lưu Quang Minh vốn nổi tiếng trong giới thính phòng cổ điển, nhưng anh đã gây ngạc nhiên khi “làm mới” quan họ, chèo, xẩm trong album đầu tay của Vũ Thùy Linh. Lần này anh lại bắt tay vào làm “nhạc trẻ” với phần hoà âm bài “Trộm vía,” thể hiện tài năng đa dạng của mình.

Đạo diễn MV này là Nhu Đặng. Sau “bom tấn” “Bắc Bling” hồi đầu năm, Nhu Đặng bắt tay với Vũ Thùy Linh làm MV này vẫn theo “style” bản sắc Việt, nhưng với một không gian khác và một góc nhìn khác. Những hình ảnh đậm chất Bắc-Trung-Nam khiến cho MV giống như chuyến tàu đi dọc Tổ quốc của đôi tình nhân đang đắm say trong hạnh phúc, và hãnh diện, trân trọng vẻ đẹp của phong tục truyền thống của cả ba miền.

Những hình ảnh trong MV vừa đẹp vừa gần gũi nhưng lại được miêu tả dưới góc nhìn dí dỏm, dân dã đúng tính chất của bà con các vùng miền, vì thế khán giả có thể ngay lập tức nhận ra đó là vùng miền nào, và sẵn sàng hoà mình vào không gian âm nhạc sinh động và hấp dẫn ấy.

Từ album đầu tay đậm đà bản sắc với góc nhìn “làm mới” dân gian đậm chất nghệ thuật nên hơi kén người nghe, Vũ Thùy Linh bước sang một địa hạt mới gần gũi với khán giả hơn từ âm nhạc, hình ảnh, thông điệp đến cách hát.

“Dù làm việc với đạo diễn Nhu Đặng nhưng tôi không áp lực vì mỗi một sản phẩm sẽ mang ý nghĩa, giá trị khác nhau và hơn hết là cùng hướng tới một sản phẩm chỉn chu với những giá trị truyền thống tốt đẹp để công chúng cùng thưởng thức. Tôi rất thích ‘Bắc Bling’ và cũng mê ‘Trộm vía,’ mỗi bài là những cảm xúc và trải nghiệm khác biệt,” nữ ca sỹ chia sẻ./.

Sinh năm 1999, Vũ Thùy Linh là giọng ca thính phòng-dân gian trưởng thành từ Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, đồng thời sở hữu học vị Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) và đang học Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân). Năm 2024, cô ghi dấu ấn với dự án “Tơ đồng thánh thót” – album kết hợp bốn làn điệu dân gian (xẩm, quan họ, chèo, chầu văn) với dàn nhạc giao hưởng do nhạc sỹ Lưu Quang Minh chỉ huy. Từ đó, Vũ Thùy Linh liên tục khẳng định bản thân qua những cột mốc: Mở màn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo khi đứng chung sân khấu với Henry Lau, trở thành diễn giả VTV1 “Cất cánh” và xuất hiện thường xuyên trong các chương trình văn hóa-chính luận.