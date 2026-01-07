Khám phá những vùng biển trải dài khắp từ Bắc đến Nam qua sách song ngữ

“Đối với Việt Nam, biển là một phần máu thịt, gắn liền với lịch sử, văn hóa và tâm hồn của mỗi người dân trong suốt chiều dài lịch sử. Từ thuở dựng nước, biển đã cùng dân tộc ta viết nên những trang sử oanh liệt, những bản hùng ca từ Bạch Đằng giang hiển hách đến Trường Sa, Hoàng Sa kiên cường; biển luôn đồng hành cùng lời thề giữ nước, cùng quyết tâm khẳng định, bảo vệ chủ quyền và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam.”

Vai trò của biển trong sự phát triển quốc gia dân tộc đã được nhấn mạnh như vậy ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách “Việt Nam-Nhìn từ biển” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Từ đó, cuốn sách đưa người đọc bước vào một hành trình thú vị khám phá những vùng biển trải dài khắp từ Bắc đến Nam, sôi động, nhộn nhịp có, mà hoang sơ, yên bình cũng có.

Cuốn sách song ngữ mang đến cho bạn đọc trong nước và quốc tế một cách tiếp cận mới mẻ, toàn diện và sâu sắc về thiên nhiên, con người, lịch sử, văn hóa và chủ quyền biển đảo của Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua từng trang sách, hình ảnh Tổ quốc hiện lên vừa quen thuộc vừa mới mẻ, vừa gần gũi, chi tiết vừa mang tầm vóc rộng lớn. Từ những ngư dân lam lũ hôm sớm ra khơi đến những chiến sỹ can trường ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền quốc gia, tất cả đều chung nhịp thở với biển. Xuyên suốt nội dung cuốn sách, có thể thấy, biển không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mà còn là không gian văn hóa, lịch sử gắn bó mật thiết với tiến trình hình thành và phát triển của dân tộc.

Được thể hiện bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh, cuốn sách mang đến cho bạn đọc trong nước và quốc tế một cách tiếp cận mới mẻ, toàn diện và sâu sắc về thiên nhiên, con người, lịch sử, văn hóa và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Thay vì khám phá tiềm năng biển, tài nguyên biển, đời sống và văn hóa biển một cách riêng rẽ và đặt từng nội dung trong tương quan chung với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, ấn phẩm này đã tạo nên một không gian rộng lớn để hình thành góc nhìn tổng thể về biển đảo Việt Nam, từ đó hướng về đất liền để thấy được một cách trọn vẹn sự giàu đẹp của đất nước.

Chính cách tiếp cận này đã tạo nên sự khác biệt, giúp làm nổi bật vai trò của biển trong việc định hình không gian địa lý, văn hóa và chiến lược phát triển của Việt Nam.

Đặc biệt, việc xuất bản cuốn sách dưới hình thức song ngữ sẽ giúp cuốn sách trở thành một sản phẩm văn hóa có giá trị tuyên truyền, giáo dục và đối ngoại sâu sắc, là cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế như một quốc gia biển giàu tiềm năng, yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế./.

