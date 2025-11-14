'Tường lửa Tràng An': Phim truyền hình phơi bày góc khuất trong đại án "tiền ảo"

“Tường lửa Tràng An-Chuyên án Cạm bẫy số" là bộ phim truyền hình đầu tiên khai thác toàn diện đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao, phản ánh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và các đường dây tội phạm số xuyên biên giới.

Phim đã lên sóng tập đầu trên kênh H1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) từ ngày 7/11 và thu hút 3 triệu lượt xem các nền tảng số.

Sau sự khởi đầu ấn tượng đó, ngày 14/11, Đài Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt bộ phim.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Biên tập, Tổng Giám đốc Đài Hà Nội cho biết bộ phim sử dụng chất liệu được chắt lọc từ các chuyên án có thật do Công an thành phố Hà Nội triệt phá trong năm 2024, mang đến góc nhìn chân thực và gai góc đồng thời tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng bảo vệ an ninh Thủ đô.

Lãnh đạo Đài Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và đoàn làm phim ra mắt khán giả. (Ảnh: Đài Hà Nội)

Vượt ngoài khuôn khổ của một bộ phim truyền hình, dự án là nỗ lực của Công an thành phố Hà Nội và Đài Hà Nội trong việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số, giúp nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.

Câu chuyện bắt đầu khi một gia đình tại Hà Nội, trong nỗ lực tìm lại số tiền bị mất trên sàn tiền ảo, đã vô tình dấn sâu vào một thế giới ngầm phức tạp và đầy rẫy hiểm nguy. 45 tập phim sẽ lần lượt đưa khán giả thâm nhập vào thế giới của tội phạm công nghệ cao, lật tẩy những cạm bẫy tinh vi đang được kẻ xấu giăng ra khắp không gian mạng.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết "Tường lửa Tràng An" không chỉ là tác phẩm truyền hình có giá trị nghệ thuật, mà còn là hoạt động tuyên truyền sinh động, tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô trong cuộc đấu tranh đầy cam go với tội phạm công nghệ cao - loại tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải trở lại với vai chiến sỹ công an. (Ảnh: Đài Hà Nội)

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trong những năm qua, tình hình tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo qua không gian mạng vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa của toàn xã hội.

Cùng với công tác phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, nổi bật và những chiến công này đã trở thành nguồn cảm hứng để bộ phim “Tường lửa Tràng An” ra đời.

Trong suốt quá trình sản xuất, Công an thành phố Hà Nội đồng hành cùng đoàn làm phim, từ công tác cố vấn nội dung nghiệp vụ, chuẩn bị điều kiện tốt nhất về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất.

“Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của chúng tôi khi được góp sức vào một tác phẩm ý nghĩa, phục vụ công chúng. Tôi tin tưởng rằng bộ phim không chỉ chinh phục khán giả truyền hình, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, lòng tự hào và sự gắn bó giữa lực lượng Công an Thủ đô với Nhân dân - mối quan hệ đã trở thành sức mạnh giữ gìn bình yên cho Thủ đô ngàn năm văn hiến,” Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh./.

