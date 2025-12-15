U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik hào hứng: 'Không ngọn núi nào là không thể vượt qua'

HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm huy chương Vàng SEA Games 33.

Giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở trận bán kết, Đội tuyển U22 Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt ở trận chung kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới mục tiêu cao nhất.

"Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước U22 Philippines và tiến vào trận chung kết. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối cùng, không bỏ cuộc. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ đồng thời tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã có mặt trên sân cũng như những người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại Việt Nam. Chính sự cổ vũ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi," nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ.

Hướng tới trận chung kết, ông Kim Sang-sik cho biết U22 Việt Nam sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào.

"Chúng tôi từng thi đấu một trận chung kết tại sân Rajamangala vào tháng 1 và nay lại có cơ hội trở lại đây. Khi đó, tôi từng nói rằng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Lần này cũng vậy, dù đối thủ là ai, nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ và thi đấu đúng kế hoạch, U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đăng quang vô địch," huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc ở trận bán kết đầu tiên, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ để hồi phục và chuẩn bị hướng tới mục tiêu giành huy chương Vàng môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33./.

U22 Việt Nam thắng nghẹt thở U22 Philippines nhờ khán đài với các cổ động viên "rực lửa" Dù cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nhưng ngay từ buổi trưa, các cổ động viên áo đỏ đã xuất hiện đông đảo bên ngoài sân vận động Rajamangala.