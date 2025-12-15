U22 Việt Nam thắng nghẹt thở U22 Philippines nhờ khán đài với các cổ động viên "rực lửa"

Dù cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nhưng ngay từ buổi trưa, các cổ động viên áo đỏ đã xuất hiện đông đảo bên ngoài sân vận động Rajamangala.

Trên gương mặt của các cổ động viên luôn thường trực nụ cười khi U22 Việt Nam bước vào trận bán kết bằng màn trình diễn rất ấn tượng và sự tự tin đang ở mức cao nhất. Có lẽ chính vì vậy mà càng gần tới giờ bóng lăn, người hâm mộ càng tạo ra một bầu không khí vô cùng nóng bên ngoài sân vận động.

Sự sôi nổi và nhiệt tình bắt đầu được mang vào trong sân vận động và khi bóng lăn, cũng là lúc tất cả cùng hoà chung nhịp đập để mang tới những màn cổ động tuyệt vời dành các "Chiến binh Sao Vàng"./.