Xạ thủ Trịnh Thu Vinh phá 2 kỷ lục, lập cú đúp HCV tại SEA Games 33

Trịnh Thu Vinh đã có một ngày thi đấu thành công ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ khi giành huy chương Vàng và phá hai kỷ lục SEA Games, cả cá nhân lẫn đồng đội.

Ngay trong phần thi đấu vòng loại 10m súng ngắn hơn nữ, cũng tính vào thành tích chung của nội dung đồng đội, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang cùng giành được 574 điểm, để xếp thứ nhất và thứ hai vòng loại nhưng Thùy Trang xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Trong khi đó, dù không giành quyền vào vòng chung kết nhưng Triệu Thị Hoa Hồng với 563 điểm, cũng góp phần giúp đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam giành huy chương Vàng với 1711 điểm, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của đại hội, kỷ lục cũ là 1697 điểm, do Singapore lập được tại SEA Games 31. Thái Lan xếp thứ hai với 1702 điểm, giành huy chương Bạc và Malaysia giành huy chương Đồng với 1701 điểm.

Trạng thái thi đấu cao cùng sự ổn định về tâm lý tiếp tục được Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang mang vào phần thi chung kết. Cả hai thi đấu cực kỳ bản lĩnh và chính xác trong từng lượt bắn của mình. Trong đó, Trịnh Thu Vinh đã vươn lên dẫn đầu chỉ sau 10 lượt bắn đầu tiên và duy trì vị trí của mình nhờ sự ổn định cao.

Cho đến lượt bắn áp chót, chỉ còn Thu Vinh và Thùy Trang cạnh tranh huy chương Vàng, lúc này Thu Vinh có 232,6 điểm, chỉ hơn người đồng đội 0,6 điểm, khi Thùy Trang có 232,0 điểm.

Ở lượt bắn quyết định tấm huy chương Vàng, Thu Vinh vẫn cho thấy sự xuất sắc với phát bắn chính xác để ghi được 242,7 điểm, phá kỷ lục SEA Games thứ hai trong ngày thi đấu và giành huy chương Vàng, kỷ lục cũ là 239,3 điểm của xạ thủ người Malaysia Nurul Syasya Nadia lập được tại SEA Games 31.

Thùy Trang chỉ có 241,7 điểm và giành huy chương Bạc, nhưng đây cũng là ngày thi đấu thành công của Thùy Trang, vì đây mới là lần đầu tiên cô tham dự một kỳ SEA Games./.