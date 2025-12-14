SEA Games 33: Phạm Thanh Bảo xứng danh "ông hoàng bơi ếch" của Việt Nam

Tối 14/12, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục mang về niềm tự hào lớn cho thể thao Việt Nam khi xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 200m bơi ếch nam tại SEA Games 2025.

Chiến thắng thuyết phục này không chỉ giúp anh hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng ở hai cự ly 100m và 200m ếch tại đại hội năm nay, mà còn khẳng định vững chắc vị thế "ông hoàng bơi ếch" của đường đua xanh Đông Nam Á.

Bước vào chung kết 200m ếch, Phạm Thanh Bảo thi đấu ở làn bơi số 4. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, kình ngư Việt Nam nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong 50m đầu tiên.

Với nhịp bơi ổn định, kỹ thuật hoàn thiện và khả năng phân phối sức hợp lý, Thanh Bảo duy trì vị trí số một trong suốt phần lớn quãng đường, tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi phía sau.

Đáng chú ý, đây là nội dung từng chứng kiến kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 14 năm, được kình ngư Thái Lan Nuttapong Ketin thiết lập năm 2011. Điều đó khiến cuộc đua càng trở nên hấp dẫn và được chờ đợi vì Thanh Bảo là người từng phá sâu các cột mốc ở kỳ đại hội trước.

Với bản lĩnh của nhà vô địch, anh hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, tăng tốc mạnh mẽ ở 50m cuối để về đích đầu tiên, mang về tấm Huy chương Vàng xứng đáng cho tuyển bơi Việt Nam.

Thành công ở cự ly 200m ếch đến chỉ ít ngày sau khi Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công Huy chương Vàng 100m ếch nam.

Ở nội dung này, anh về nhất với thời gian 1 phút 1 giây 43, vượt qua hai đối thủ rất mạnh đến từ Singapore là Chun Ho Chan và Maximillian Wei Ang. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Thanh Bảo đăng quang SEA Games ở cự ly 100m ếch, sau các kỳ đại hội 31, 32 và 33.

Tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, Phạm Thanh Bảo từng gây tiếng vang lớn khi lập cú đúp kỷ lục SEA Games ở cả 100m và 200m ếch chỉ trong vòng ba ngày.

Những chiến tích đó trở thành nền tảng vững chắc để anh bước vào SEA Games 33 với vị thế đặc biệt, vừa là niềm hy vọng số một, vừa là trụ cột của tuyển bơi Việt Nam bên cạnh Hưng Nguyên và Huy Hoàng./.

