Vận động viên mang thai 4 tháng vẫn giành cú đúp Huy chương Vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, xạ thủ Indonesia Dewi Laila Mubarokah đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại SEA Games 33, khi xuất sắc giành hai Huy chương Vàng tại trường bắn Photharam (Bangkok), trong bối cảnh đặc biệt: cô đang mang thai được 4 tháng.



Ngày thi đấu 13/12 khép lại bằng màn trình diễn gần như hoàn hảo của Dewi. Trước hết, cô cùng hai đồng đội Dominique Rachmawati Karini và Yasmin Figlia Achadiat mang về tấm Huy chương Vàng nội dung đồng đội súng trường hơi 10m nữ cho Indonesia. Chưa dừng lại ở đó, Dewi tiếp tục bước lên bục cao nhất ở nội dung cá nhân cùng cự ly, hoàn tất cú đúp vàng đầy thuyết phục.



“Tôi thực sự không ngờ tới kết quả này. Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng”, Dewi chia sẻ sau khi kết thúc phần thi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của một xạ thủ dày dạn kinh nghiệm.



Ẩn sau sự chính xác và bình thản trên trường bắn là một thử thách cá nhân lớn mà Dewi gần như giữ kín cho đến khi giải đấu kết thúc. Chỉ một số rất ít người biết rằng cô đang mang thai, trong khi vẫn tham gia đầy đủ các đợt tập huấn và lịch thi đấu căng thẳng như những Huy chương Vàng khác.



Trên khán đài, chồng cô - xạ thủ Fathur Gustafian - dõi theo từng loạt bắn với nhiều cảm xúc đan xen. Với anh, chiến thắng này không chỉ là hai tấm Huy chương Vàng, mà còn là thành quả của một hành trình chung, được xây dựng từ kỷ luật, sự hy sinh và niềm tin bền bỉ.



Cú đúp vàng tại SEA Games 33 tiếp tục khẳng định sự ổn định và đẳng cấp của Dewi Laila Mubarokah ở đấu trường Đông Nam Á. Trước đó, cô từng giành HCV nội dung súng trường hơi 10m nữ tại SEA Games 30 ở Việt Nam, trong khi môn bắn súng không được đưa vào chương trình thi đấu ở kỳ SEA Games 31 ở Campuchia./.

