Thế giới

ASEAN

ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của Thỏa thuận 5 điểm về Myanmar

ASEAN quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ vụ không kích vào bệnh viện Mrauk-U ở Tây Rakhine, Myanmar, hôm 10/12, khiến ít nhất 31 thường dân thiệt mạng và 76 người khác bị thương.

Bùi Hoàn
Lực lượng an ninh gác trên đường phố tại Yangon, Myanmar, ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác trên đường phố tại Yangon, Myanmar, ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, ASEAN đã ra tuyên bố Chủ tịch bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ vụ không kích vào bệnh viện Mrauk-U ở Tây Rakhine, Myanmar, hôm 10/12, khiến ít nhất 31 thường dân thiệt mạng và 76 người khác bị thương.

Tuyên bố cũng tái khẳng định tầm quan trọng của Thỏa thuận 5 điểm trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Tuyên bố chủ tịch của ASEAN nêu rõ các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các cơ sở y tế, vi phạm luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949, là không thể chấp nhận được và không phù hợp với các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương ASEAN.

ASEAN kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar có hành động cụ thể để ngay lập tức chấm dứt bạo lực bừa bãi, ngừng các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự, kiềm chế tối đa và đảm bảo sự bảo vệ và an toàn cho tất cả thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuyên bố cũng nhắc lại lời kêu gọi thực hiện đầy đủ một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn Myanmar, như đã được khẳng định trong Tuyên bố ngày 26/5/2025 của các nhà lãnh đạo ASEAN về Thỏa thuận ngừng bắn mở rộng và kéo dài tại Myanmar.

ASEAN tái khẳng định Thỏa thuận 5 điểm vẫn là văn kiện tham khảo chính để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, và kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận này nhằm giúp người dân Myanmar đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện và bền vững, hướng tới sự cải thiện đời sống của người dân Myanmar, từ đó góp phần vào hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Myanmar #Thỏa thuận 5 điểm #ASEAN Myanmar
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.