ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của Thỏa thuận 5 điểm về Myanmar

Ngày 13/12, ASEAN đã ra tuyên bố Chủ tịch bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ vụ không kích vào bệnh viện Mrauk-U ở Tây Rakhine, Myanmar, hôm 10/12, khiến ít nhất 31 thường dân thiệt mạng và 76 người khác bị thương.

Tuyên bố cũng tái khẳng định tầm quan trọng của Thỏa thuận 5 điểm trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Tuyên bố chủ tịch của ASEAN nêu rõ các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các cơ sở y tế, vi phạm luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949, là không thể chấp nhận được và không phù hợp với các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương ASEAN.

ASEAN kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar có hành động cụ thể để ngay lập tức chấm dứt bạo lực bừa bãi, ngừng các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự, kiềm chế tối đa và đảm bảo sự bảo vệ và an toàn cho tất cả thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuyên bố cũng nhắc lại lời kêu gọi thực hiện đầy đủ một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn Myanmar, như đã được khẳng định trong Tuyên bố ngày 26/5/2025 của các nhà lãnh đạo ASEAN về Thỏa thuận ngừng bắn mở rộng và kéo dài tại Myanmar.

ASEAN tái khẳng định Thỏa thuận 5 điểm vẫn là văn kiện tham khảo chính để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, và kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận này nhằm giúp người dân Myanmar đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện và bền vững, hướng tới sự cải thiện đời sống của người dân Myanmar, từ đó góp phần vào hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực./.

