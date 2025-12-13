Campuchia đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan

Ngày 13/12, nước này đã đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới tiếp tục leo thang.

Thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động ra và vào tại các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, các chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nêu đề xuất yêu cầu Thủ tướng và Chính phủ Hoàng gia nước này xem xét dừng mọi hoạt động đi lại qua biên giới của người dân hai nước Campuchia-Thái Lan.

Theo đề xuất của ông Hun Sen, người dân Campuchia đang ở Thái Lan tiếp tục sinh sống và làm việc tại Thái Lan, trong khi công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia tiếp tục ở lại Campuchia cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ.

Ông Hun Sen giải thích biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Campuchia và Thái Lan trong việc đi lại, đặc biệt là hoạt động đi lại qua biên giới. Ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia đang sinh sống tại Thái Lan và người dân Thái Lan thông cảm với giải pháp này.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng yêu cầu Chính phủ Hoàng gia quan tâm bảo vệ an toàn cho công dân Thái đang sinh sống tại Campuchia.

Phía Thái Lan chưa đưa ra phản ứng với quyết định của Campuchia./.

