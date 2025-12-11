Sôi động giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 11/12 tại thủ đô Vientiane, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức khai mạc Giải bóng đá toàn quốc người Việt Nam tại Lào lần thứ V.

Tham dự sự kiện có đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào; đại diện hội người Việt Nam ở các tỉnh, thành của Lào; đại diện Ban Giám hiệu Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du cùng đông đảo cổ động viên người Việt tại Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Thụy - Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào - cho biết giải đấu năm nay diễn ra trong không khí cả nước Lào đang long trọng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).

Giải đấu góp phần nhân lên niềm vui, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt trên đất nước Triệu Voi anh em.

Giải bóng đá quy tụ 4 đội bóng ưu tú là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và gắn bó của cộng đồng người Việt ở nhiều tỉnh, thành trên toàn nước Lào.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, mà còn là ngày hội lớn của tình đồng hương, là dịp gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết cộng đồng.

Tinh thần đó chính là nguồn sức mạnh để người Việt tại Lào xây dựng cuộc sống ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước bạn.

Ông Lê Văn Thụy bày tỏ tin tưởng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình với tinh thần cao thượng, trung thực, fair-play, cống hiến những pha bóng đẹp, mang lại những khoảnh khắc thể thao giàu cảm xúc cho khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ bước vào phần thi đấu trong tiếng reo hò cổ vũ rộn ràng của đông đảo bà con kiều bào.

Nhịp độ trận đấu được đẩy lên khá cao ngay từ những phút đầu tiên khi cả hai đội đều lựa chọn lối chơi tấn công cởi mở. Các pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, những đường chuyền nhanh, những pha phối hợp ăn ý liên tục làm nóng bầu không khí trên khán đài đã tạo nên các trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt, cống hiến cho người xem nhiều cảm xúc khó quên.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và cúp vô địch cho đội chiến thắng./.

Nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào anh em Chương trình múa rối nước đặc sắc với chủ để “Hương sắc Việt Nam” không chỉ là món quà tinh thần dành tặng cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào.