Truyền "ngọn lửa ấm áp" cho đồng bào vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), trong những ngày qua, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Khu hành chính đặc biệt Macau đã tổ chức phát động quyên góp hướng về đồng bào miền Trung-Tây Nguyên, nơi đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 14 gây mưa lũ kéo dài.

Tính đến ngày 2/12, cộng đồng người Việt tại Macau đã quyên góp được 145 triệu đồng, gửi về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Trần Thị Gọn - Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau - chia sẻ hoạt động kêu gọi lần này cũng như những lần trước, khẳng định tinh thần "nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách," đoàn kết chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Macau.

Hoạt động nhằm thể hiện rõ tinh thần dù sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng chung tay vì đất nước.

Ban lãnh đạo Hiệp hội cũng như bà con mong muốn số tiền này sẽ góp phần cùng Nhà nước kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Những ngày qua, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải chống chọi với đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Huế - Hội trưởng Chi hội tỉnh Hưng Yên - chia sẻ những ngày qua các chi hội đã làm cầu nối yêu thương, tiếp nhận mọi sự ủng hộ từ bà con và để giúp đỡ những hoàn cảnh đang cần giúp đỡ tại quê nhà. Mỗi tấm lòng, mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều là một ngọn lửa ấm áp, tiếp thêm hy vọng cho những người đang chống chọi với thiên tai.

Các anh chị em trong chi hội và các nhà hảo tâm đã cùng chung tay góp sức, chia sẻ một phần thu nhập, một bữa ăn sáng, hay một ngày công lao động để gửi về giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù cách xa, trái tim những người con xa xứ ở Macau luôn hướng nhịp đập về quê hương.

Trước đó, với truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam "thương người như thể thương thân," "tương thân tương ái" trong những lúc khốn khó, vào tháng 10 vừa qua, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào ở miền Bắc và miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ với số tiền là 160 triệu đồng.

Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau bão lũ./.

