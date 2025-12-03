TTXVN tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Đoàn Thị Tuyết Nhung đã trao gần 630 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam để thông qua Ban vận động cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Thông tấn xã Việt Nam Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, Thông tấn xã Việt Nam đã phát động phong trào quyên góp rộng khắp các đơn vị trong toàn ngành.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Thông tấn xã Việt Nam đã tích cực hưởng ứng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách,” mong muốn góp phần tiếp sức để người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ, dù số tiền này chưa thể so sánh với những mất mát, thiệt hại nặng nề mà đồng bào Tây Nguyên, miền Trung đang phải hứng chịu, nhưng đó là sự sẻ chia chân thành, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan thông tấn quốc gia. Quá trình tiếp nhận đang tiếp tục, bởi nhiều đơn vị, cá nhân vẫn gửi đóng góp thông qua tài khoản của cơ quan.

Đoàn Thông tấn xã Việt Nam đến ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Thời điểm xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất tại miền Trung, Tây Nguyên, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan thường trú và phóng viên bám sát hiện trường, phản ánh kịp thời, toàn diện diễn biến thiên tai.

Tại Lâm Đồng, Gia Lai và nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã tác nghiệp trong điều kiện đặc biệt khó khăn, từ vùng sạt lở đến nơi ngập sâu, nhằm chuyển tải thông tin chính xác về thiệt hại cũng như nỗ lực cứu trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân.

Không chỉ đảm bảo nhiệm vụ thông tin, Thông tấn xã Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm nguồn lực cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, cùng cả nước hướng về miền Trung, Tây Nguyên trong giai đoạn thử thách này.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, ông Cao Xuân Thạo, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Thông tấn xã Việt Nam dành cho những người dân bị thiên tai bão lũ. Đây là nguồn lực thiết thực, kịp thời thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái" trong lúc đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN và ông Cao Xuân Thạo, Uỷ viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban công tác Xã Hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi tiếp nhận ủng hộ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ông Cao Xuân Thạo cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những cơ quan đầu tiên phát động hoạt động cứu trợ và cũng là đầu mối tổng hợp nguồn lực hỗ trợ đồng bào.

Công tác tiếp nhận, phân bổ được thực hiện linh hoạt, không chỉ thông qua tài khoản Trung ương mà còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp tại Mặt trận Tổ quốc các cấp hoặc tại địa phương. Tất cả các nguồn đóng góp đều được ghi nhận, theo dõi và công khai minh bạch.

Người dân và doanh nghiệp ngày càng tin tưởng vào hệ thống Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn cứu trợ.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân muốn trực tiếp trao quà hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc luôn ghi nhận, tạo điều kiện để hoạt động này thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Thông tấn xã Việt Nam trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc nói chung và công tác ủng hộ đồng bào vùng thiên tai nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được Ban cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ hai cá nhân (Lê Mạnh, Lê Lợi) số tiền 500 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Vàng Anh 50 triệu đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Hành trình may mắn (Maytrip) 30 triệu đồng./.

