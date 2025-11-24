Thông tấn xã Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần “Tương thân tương ái,” “Lá lành đùm lá rách,” hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 24/11, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Buổi lễ phát động được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; trực tuyến tại các điểm cầu: Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung-Tây Nguyên; Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban phụ trách các đơn vị thuộc TTXVN; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội thuộc TTXVN: Liên Chi hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh...

Trong những ngày qua, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã chủ động, tập trung cao độ công tác phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng do mưa to, gió mạnh, dòng nước dồn về hạ lưu rất nhanh khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ làm 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Với tinh thần "Tương thân tương ái," "Lá lành đùm lá rách," Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành cùng chung tay, góp sức, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, đóng góp thiết thực để cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Sau lễ phát động, các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia quyên góp đến hết ngày 27/11 bằng hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản./.

