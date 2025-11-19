Gần 1.390 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào vùng bão qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Tính đến chiều 19/11, số tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra là hơn 1.387,1 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ đến đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Cụ thể, Ban tổ chức chương trình ca nhạc "Tôi! Người Việt Nam" ủng hộ 5,3 tỷ đồng; cán bộ công nhân viên Tập đoàn BRG và công ty thành viên ủng hộ 3 tỷ đồng; Ngân hàng Đông Nam Á ủng hộ 2 tỷ đồng; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ủng hộ gần 493 triệu đồng.

Trao số tiền hơn 5,3 tỷ đồng từ chương trình "Tôi! Người Việt Nam," Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long - đại diện cho "Gia tộc Anh Tài" chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh do mưa lũ gây ra trong thời gian qua, những ca sỹ, nghệ sỹ trong "Gia tộc Anh Tài" đã thống nhất tổ chức một chương trình ca nhạc để gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại trong bão lũ.

Toàn bộ doanh thu bán vé sau khi trừ các nghĩa vụ thuế và quản lý bán vé, cùng các khoản đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, nhà đồng hành ủng hộ được gửi tới người dân vùng bão lũ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra, Đài đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên toàn cơ quan phát huy truyền thống "Tương thân tương ái," "Lá lành đùm lá rách," tích cực ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bởi bão lũ.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào vùng lũ, bà Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn chân thành đối với tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời nhấn mạnh đây là tình cảm, sự động viên, sẻ chia kịp thời tới đồng bào các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả khi mưa lũ đi qua.

Cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Tính đến ngày 19/11/2025, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là hơn 1.387,1 tỷ đồng; toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão chồng bão, lũ chồng lũ thời gian qua.

Đến thời điểm này, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 7 đợt với kinh phí là 598,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ/Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 21 tỉnh, thành phố.

Cụ thể: Quảng trị 50,5 tỷ đồng; Thái Nguyên 45,12 tỷ đồng; Nghệ An 40,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh 40,5 tỷ đồng; Huế 40 tỷ đồng; Đà Nẵng 40 tỷ đồng; Quảng Ngãi 35 tỷ đồng; Cao Bằng 35 tỷ đồng; Tuyên Quang 35 tỷ đồng; Lạng Sơn 30,5 tỷ đồng; Thanh Hóa 25,5 tỷ đồng; Ninh Bình 25,5 tỷ đồng; Lào Cai 25 tỷ đồng; Gia Lai 25 tỷ đồng; Bắc Ninh 20,062 tỷ đồng; Đắk Lắk 20 tỷ đồng; Phú Thọ 20 tỷ đồng; Sơn La 15 tỷ đồng; Hải Phòng 10 tỷ đồng; Hưng Yên 10 tỷ đồng; Điện Biên 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến cơ sở để giám sát việc phân bổ kinh phí ủng hộ, thực hiện niêm yết danh sách tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường.

Dịp này, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, tập thể, cá nhân đã luôn quan tâm, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội, động viên nhân dân vươn lên trong cuộc sống.

Với tinh thần "tiếp nhận đến đâu, phân bổ đến đó," bà Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Cùng ngày, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm châu Á 500 triệu đồng; Hội người Việt Nam và Hội người Việt tại Den Haag và các vùng phụ cận, vương quốc Hà Lan 82 triệu đồng; HPT Corea 1 triệu won; Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) 350,3 triệu đồng; kiều bào tại Vancuver Canada 188 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn AON Việt Nam 130,6 triệu đồng; Hội người Việt Nam tại tỉnh Odessa Ukraina 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tài sản dầu khí (PSA) 50 triệu đồng; Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian Sen Vàng Đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang 40 triệu đồng; Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu 50 triệu đồng; Công ty Cổ phần Toyota IDMC Hoài Đức 30 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hồng 20 triệu đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hơn 164 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Bắc và miền Trung.x