Hơn 316 tỷ đồng quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Chương trình quyên góp ủng hộ “Mùa Thu hy vọng-Chia sẻ yêu thương” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngay từ Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2026 đã thu được hơn 316 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 diễn ra tối ngày 3/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Hội chợ Mùa Thu không chỉ là nơi kết nối giao thương, tôn vinh sáng tạo Việt, mà còn trở thành nhịp cầu nhân ái, nơi tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách” được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng, hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, hiệp hội ngành hàng và cá nhân đã gửi gắm tình cảm của mình bằng những hành động thiết thực.

Ban Tổ chức Hội chợ đã tiếp nhận nhiều khoản đóng góp quý báu, những “miếng khi đói” mang theo niềm tin, hơi ấm và hy vọng, tiếp sức cho người dân vượt qua mất mát, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ Bế mạc, Ban Tổ chức thực hiện hoạt động tri ân và tiếp nhận quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, thiên tai ở miền Trung và miền núi phía Bắc theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết việc phát động chương trình “Mùa Thu hy vọng-Chia sẻ yêu thương” nhằm lan toả với tinh thần phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội.

“Đến nay, qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ, Ban tổ chức đã công bố nhận được khoảng 316 tỷ đồng cho đồng bào bão lũ ở miền Trung. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự chia sẻ của cộng đồng với bà con vùng bão, lũ,” Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Tinh thần nhân ái này chính là biểu tượng cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của dân tộc ta, là nền tảng, là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường phát triển.”

Theo Thủ Tướng, những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung nước ta đã phải gồng mình chống chọi lại với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản và sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với các với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài biển Đông.

Với truyền thống “tương thân tương ái,” “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” và tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ái có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận lợi ở đâu thì giúp ở đó, Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát tiếp thêm một động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh./.

Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan quyên góp ủng hộ đồng miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão lụt trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025 (từ ngày 26/10-4/11).