Hội chợ Mùa Thu: Sự kiện xúc tiến thương mại thu hút 100.000 lượt khách mỗi ngày

Theo báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình tổ chức, kết quả sơ bộ và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là "sàn giao dịch thực chất," giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban Tổ chức triển khai 30 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại-đầu tư-đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác truyền thông đạt hiệu quả nổi bật với hàng chục ngàn tin, bài, video được đăng tải trên báo chí và nền tảng số, mạng xã hội, tổng lượt xem trực tuyến vượt 100 triệu, cùng các phiên livestream thu hút 2.000-20.000 lượt xem/phiên.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư-văn hóa tầm quốc gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài ra, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã thu được hơn 2 tỷ đồng trong những ngày qua và dự kiến sẽ còn tăng thêm vào Lễ bế mạc tối diễn ra tối nay 3/11, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam./.

