Giá vàng tăng trong chiều 17/12 nhờ triển vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch chiều 17/12 sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 11/2025 tăng so với tháng 9/2025.

Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và làm đồng USD giảm.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.310,21 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,1% xuống 4.332,3 USD/ounce.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, khiến vàng được giao dịch bằng đồng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn tại RJO Futures cho biết dữ liệu việc làm này là lý do để Fed cắt giảm lãi suất. Nếu Fed giảm lãi suất, điều này sẽ có lợi cho giá vàng.

Mặc dù việc làm tại Mỹ tăng trưởng vào tháng 11/2025 nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,6% trong bối cảnh bất ổn kinh tế do chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp là 4,4%.

Tuần trước, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã thông báo cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Thị trường đánh giá những bình luận của Chủ tịch Jerome Powell ít cứng rắn hơn so với kỳ vọng.

Thị trường dự báo sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Vàng là loại tài sản không có lãi suất và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025, sẽ được công bố vào ngày 18/12 và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố vào ngày 19/12.

Giám đốc điều hành Alex Ebkarian của Allegiance Gold cho rằng nếu giá vàng chốt năm 2025 trên ngưỡng 4.400 USD/ounce kim loại quý này có thể hướng tới mốc 4.859-5.590 USD/ounce vào năm 2026.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 07 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 154,20-156,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

