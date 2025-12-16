Giá vàng ngày 16/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên giao dịch ngày 15/12 (theo giờ Mỹ), thị trường vàng thế giới chứng kiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể vào cuối phiên, sau những tiến triển khả quan trong các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Bên cạnh đó, dòng tiền trên thị trường cũng đang chững lại để chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ, dữ liệu được kỳ vọng sẽ định hình rõ hơn lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, vào cuối phiên giá vàng giao ngay chỉ tăng nhẹ 0,2% lên 4.309,82 USD/ounce, sau khi đã có thời điểm bứt phá tăng hơn 1% vào đầu phiên giao dịch. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên với mức tăng 0,2% lên 4.335,2 USD/ounce.

Lý giải về diễn biến của giá vàng, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho rằng những bước tiến trong đàm phán Nga-Ukraine đang làm suy yếu vai trò "trú ẩn" của kim loại này, khi kích hoạt làn sóng bán ra chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn, những người đã tích cực mua vào trước đó.

Tại Việt Nam, sáng 16/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: