Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Cacao dư cung, giá giảm thấp

Lực bán tiếp tục được duy trì trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 15/12. Đáng chú ý, áp lực từ nguồn cung đã đẩy giá cacao lao dốc tới hơn 6% trong khi giá đồng nhanh chóng phục hồi sau phiên suy yếu cuối tuần trước. Chỉ số MXV-Index đóng cửa giảm gần 0,4% về mức 2.344 điểm.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm; trong đó giá cacao giảm tới hơn 6,4% về mức 5.876 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cacao giảm mạnh trong phiên 15/12 chủ yếu do những lo ngại về nguồn cung đã quay trở lại trong khi nhu cầu vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Trong tuần kết thúc vào ngày 14/12, lượng cacao cập cảng tại Bờ Biển Ngà đạt 91.000 tấn, tăng so với 85.000 tấn của tuần trước và vượt mức 75.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này phần nào xoa dịu những lo ngại trước đó về việc vụ thu hoạch chính tại Tây Phi gặp khó khăn, đặc biệt sau tuần ghi nhận nguồn cung sụt giảm 15.000 tấn.

Tính lũy kế từ đầu niên vụ 2025-2026, tổng lượng hàng đến cảng chạm ngưỡng 894.000 tấn, gần sát mức 895.000 tấn của cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 991.000 tấn.

Thông thường, lượng hàng có xu hướng biến động mạnh trong giai đoạn này và thường đạt đỉnh vào đầu tháng 11, do đó yếu tố thời tiết cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Theo World Weather Inc., lượng mưa tại Côte d'Ivoire và Ghana hiện cao hơn mức trung bình nhiều năm, gây khó khăn cho việc phơi sấy và làm chậm tiến độ thu hoạch. Tuy nhiên, mưa nhiều lại được đánh giá là yếu tố hỗ trợ năng suất vào giai đoạn cuối vụ.

Dự báo thời tiết sẽ chuyển sang khô ráo hơn từ cuối tuần này và kéo dài sang tuần tới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thu hoạch. Bên cạnh nguồn cung, nhu cầu toàn cầu suy yếu vẫn là yếu tố chính gây áp lực giảm giá cacao dài hạn.

Phân loại hạt cacao tại một xưởng sản xuất chocolate ở Petionville, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, CEO Hershey đánh giá doanh số Halloween - chiếm 18% doanh thu kẹo hàng năm tại Mỹ - "đáng thất vọng." Dữ liệu Circana cho thấy khối lượng bán lẻ sô cô la Bắc Mỹ giảm hơn 21% trong 13 tuần kết thúc 7/9 so với cùng kỳ.

Các số liệu về hoạt động nghiền cacao trong quý 3 cũng đang phản ánh bức tranh nhu cầu ảm đạm. Hiệp hội cacao châu Á báo cáo sản lượng nghiền giảm 17%, xuống còn 183.413 tấn - mức thấp nhất trong 9 năm trong khi đó tại châu Âu, sản lượng nghiền giảm 4,8%, còn 337.353 tấn - thấp nhất trong 10 năm.

Riêng tại Bắc Mỹ, dù báo cáo cho thấy sản lượng nghiền tăng 3,2% lên 112.784 tấn, nhưng mức tăng này chủ yếu do bổ sung thêm các đơn vị báo cáo mới, không phản ánh thực chất sự cải thiện về nhu cầu.

Ở chiều ngược lại, nhóm kim loại phiên hôm qua chứng kiến những diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng trong nhóm, trong đó đồng COMEX thu hút sự quan tâm của thị trường khi đã nhanh chóng phục hồi sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá đồng COMEX đã quay đầu tăng gần 1% lên mức 11.931 USD/tấn.

Phiên hôm qua ghi nhận sự suy yếu của đồng USD khi chỉ số đôla Mỹ đã giảm 0,11% xuống 98,29 điểm, khiến nhiều mặt hàng định giá bằng USD như đồng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó kích thích lực mua vào trong phiên.

Đồng được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bên cạnh đó, động lực quan trọng hỗ trợ giá đồng hồi phục đến từ những lo ngại về rủi ro Washington sẽ áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện trong năm sau.

Trước đó, theo công bố của Nhà Trắng hồi tháng Bảy, đến ngày 30/6/2026, Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ hoàn tất báo cáo về năng lực tinh luyện và thị trường đồng tinh luyện nội địa để trình Tổng thống, nhằm xem xét khả năng áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết đồng tinh luyện nhập khẩu hiện đang đáp ứng cho khoảng 45% nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Mỹ, việc áp thuế lên mặt hàng này làm dấy lên lo ngại rằng có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ tại nước này.

Trước rủi ro này, thị trường vật chất đã ghi nhận phản ứng mạnh khi một lượng lớn đồng đã đổ về Mỹ. Kể từ đầu năm đến nay, tồn kho đồng tại các kho lưu ký của sàn LME (Anh) đã giảm mạnh gần 40%, chỉ còn khoảng 166.000 tấn. Các kho lưu ký của sàn COMEX (Mỹ) tiếp tục ghi nhận lượng lớn đồng dồn về để đón đầu rủi ro thuế quan, tăng vọt từ khoảng 84.700 tấn hồi đầu năm lên tới hơn 410.000 tấn.

Tuy nhiên, đà hồi phục của giá đồng phần nào bị kìm hãm khi các dữ liệu kinh tế mới công bố của Trung Quốc cho thấy bức tranh tiêu thụ kém tích cực tại thị trường tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.

Cụ thể, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 11 chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024, giảm tốc từ mức 4,9% trong tháng 10, đồng thời đánh dấu mức tăng chậm nhất kể từ tháng 8/2024.

Trong cùng giai đoạn, doanh số bán lẻ chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất trong 3 năm. Những tín hiệu này phản ánh sự chững lại trong cả hoạt động sản xuất lẫn tiêu dùng, qua đó làm suy giảm triển vọng nhu cầu đồng trong ngắn hạn và hạn chế dư địa tăng giá của kim loại này.

Trở lại thị trường trong nước, đà hồi phục của giá đồng trong những tháng gần đây đã khiến chi phí nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, qua đó góp phần kéo giảm nhu cầu nhập khẩu.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan Việt Nam, lượng đồng nhập khẩu trong tháng 11 chỉ ở mức gần 38.000 tấn, giảm hơn 14% so với tháng 10./.

Thị trường hàng hóa: Giá cacao nối dài đà giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cacao nối dài đà giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp khi lao dốc tới hơn 6% xuống mức 4.943 USD/tấn - mức thấp nhất trong vòng gần hai năm trở lại đây.