Thị trường hàng hóa: Giá cacao nối dài đà giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới đảo chiều trong phiên giao dịch ngày 19/11, khi sắc đỏ lan rộng 3 trên 4 nhóm hàng.

Cacao gây chú ý khi giá lao dốc tới 6% trong bối cảnh kỳ vọng châu Âu trì hoãn Quy định chống phá rừng làm dịu bớt rủi ro nguồn cung.

Bên cạnh đó, dầu thô chịu sức ép mới trước tín hiệu cho thấy nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Kết phiên, chỉ số MXV-Index lùi về 2.337 điểm, tương đương giảm hơn 0,85%.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến đà suy yếu mạnh mẽ của nhiều mặt hàng chủ chốt trong nhóm. Đáng chú ý, giá cacao nối dài đà giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp khi lao dốc tới hơn 6% xuống mức 4.943 USD/tấn - mức thấp nhất trong vòng gần hai năm trở lại đây.

Theo nhận định từ MXV, giá cacao hôm qua giảm mạnh sau thông tin Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp tục vận động để lùi thời điểm áp dụng Quy định Chống Phá rừng thêm một năm. Quy định này vốn dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12 tới, tuy nhiên, nếu đề xuất trên được thông qua, áp lực về nguồn cung sẽ được nới lỏng khi các nước trong khối EU có thể tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các khu vực có rừng nhiệt đới như châu Phi, Indonesia và Nam Mỹ.

Cùng với đó, lượng cacao cập cảng Cote d'Ivoire vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh. Tính riêng trong tuần kết thúc ngày vào 16/11, lượng cacao cập cảng tại Cote d'Ivoire đạt 105.000 tấn, chỉ giảm nhẹ so với tuần trước đó là 107.000 tấn nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 94.000 tấn cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp khối lượng cập cảng vượt ngưỡng 100.000 tấn. Lũy kết từ đầu niên vụ 2025-2026, tổng lượng cacao cập cảng tại đây đã đạt 516.000 tấn, giảm 6% so với cùng kỳ nhưng mức chênh lệch này đang dần thu hẹp.

Về tình hình thời tiết, theo phản ánh của nông dân tại Cote d'Ivoire, những trận mưa nhỏ trong thời gian gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho vụ mùa chính, với cây cacao sinh trưởng tốt và tiến độ thu hoạch tăng nhanh, củng cố triển vọng mùa vụ từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Ngoài ra, những kỳ vọng về một gói giảm thuế nông sản quy mô lớn vừa được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố cũng tạo sức ép giảm giá cho thị trường cacao. Thông tin này mở ra khả năng hàng hóa nhập khẩu sẽ trở nên cạnh tranh hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, khối lượng nghiền cacao tại Cote d'Ivoire vẫn là điểm hạn chế khi chỉ đạt 44.075 tấn từ đầu niên vụ (bắt đầu từ 1/10), giảm tới 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái theo số liệu được Hiệp hội xuất khẩu GEPEX công bố. Yếu tố này phần nào kìm hãm đà giảm sâu của giá cacao trên thị trường toàn cầu.

Không nằm ngoài xu hướng chung trên thị trường, phiên hôm qua cũng ghi nhận mức giảm mạnh của 4 trên 5 mặt hàng trong nhóm năng lượng; trong đó, nổi bật là sự suy yếu của hai mặt hàng dầu thô sau khi các báo cáo cho thấy Mỹ đang tái thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 1,8%, xuống 63,66 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI cũng đánh mất tới 2,1%, còn 59,44 USD/thùng.

Nguyên nhân chính kéo giá dầu giảm sâu trong phiên hôm qua xuất phát từ thông tin do Axios công bố, cho rằng Washington đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đề nghị Kiev cân nhắc một khuôn khổ hòa bình do Mỹ xây dựng; trong đó bao gồm việc nhượng lại một phần lãnh thổ và một số loại vũ khí.

Giới phân tích nhận định nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết, những rủi ro địa chính trị hiện nay - vốn đang hạn chế đáng kể đà xuất khẩu dầu của Nga sẽ giảm xuống, mở ra khả năng đưa nguồn dầu từ Moscow trở lại thị trường. Điều này đã làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu vốn đã hiện hữu.

Nông dân thu hoạch quả ca cao. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng lúc đó, kỳ vọng về việc nguồn cung tiếp tục nới lỏng càng được củng cố bởi báo cáo tồn kho dầu của EIA. Dù tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, ở mức khoảng 3,43 triệu thùng, nhưng tồn kho xăng lại ghi nhận mức tăng 2,3 triệu thùng và tồn kho distillate tăng 171.000 thùng, trái ngược với kỳ vọng giảm sâu của thị trường. Diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu không thực sự mạnh như kỳ vọng, tạo thêm tín hiệu giảm giá đối với giá dầu.

Bên cạnh đó, yếu tố tài chính cũng góp phần kéo giá dầu xuống khi chỉ số USD bật tăng lên mức cao nhất trong vòng hai tuần, gây áp lực lên các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh như dầu thô. Biên bản cuộc họp ngày 28-29/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các quan chức vẫn thận trọng trong việc nới lỏng chính sách, đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 “không phải là điều chắc chắn."

Chủ tịch Jerome Powell cũng khẳng định Fed cần thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định. Diễn biến này khiến kỳ vọng hạ lãi suất trong tháng 12 giảm mạnh xuống chỉ còn 30%, kéo đồng USD tăng giá và gây thêm sức ép lên dầu thô. Viễn cảnh lãi suất cao kéo dài làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Thông tin từ Vortexa cho thấy lượng dầu trên tàu neo đậu tăng lên 103,41 triệu thùng, mức cao nhất từ tháng 6/2024, cho thấy nguồn cung ngoài khơi vẫn đang tích tụ. Dù vậy, giá dầu không giảm sâu hơn nhờ một số yếu tố hỗ trợ như xuất khẩu dầu sản phẩm của Nga nửa đầu tháng 11 giảm về mức thấp nhất hơn ba năm, nhiều nhà máy lọc dầu Nga bị ảnh hưởng từ xung đột với Ukraine làm mất 13-20% công suất, cùng với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và EU tiếp tục hạn chế khả năng xuất khẩu của Moscow.

Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá dầu có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu chính sách và diễn biến mới nhất từ căng thẳng Nga-Ukraine./.

