Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Dư nguồn cung đẩy giá dầu trượt đáy

Diễn biến cung-cầu trái chiều tiếp tục tạo biến động đáng chú ý trên thị trường hàng hóa thế giới trong tuần qua (3-7/11).

Giá dầu chịu sức ép giảm khi nguồn cung ngày càng dồi dào, trong khi gián đoạn thu hoạch tại Việt Nam cùng đà sụt mạnh trong xuất khẩu của Brazil đã khiến càphê trở thành tâm điểm chú ý.

Kết tuần, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ gần 0,1% so với tuần trước, xuống mức 2.327 điểm.

Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng ghi nhận những diễn biến tương đối trái chiều trong tuần qua. Trong khi giá dầu tiếp tục hạ nhiệt khi viễn cảnh dư cung vẫn đang bao phủ thị trường thì những mặt hàng còn lại trong nhóm đều đồng loạt tăng mạnh.

Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu WTI tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 59,7 USD/thùng, tương đương với mức giảm khoảng 2%; trong khi giá dầu Brent cũng đánh mất hơn 1,7%, rơi xuống mốc 63,6 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận đợt giảm mạnh nhất vào phiên giao dịch ngày 5/11 với mức sụt giảm khoảng 1,5%, đẩy cả hai mặt hàng dầu thô chính xuống mốc thấp nhất trong hai tuần.

Động lực chính đứng sau đà giảm này đến từ hai báo cáo hàng tuần: Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Viện Dầu mỏ Mỹ (API). Cụ thể, dữ liệu tuần kết thúc ngày 31/10 từ EIA cho thấy dự trữ dầu thô thương mại tại Mỹ tăng vượt 5 triệu thùng, mức tăng cao nhất kể từ tháng 7.

API cũng ghi nhận tín hiệu tương tự với mức tăng tới 6,5 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Những con số này đã củng cố cho những lo ngại về viễn cảnh dư thừa nguồn cung mà giới phân tích từng cảnh báo trước đó.

Cho đến hết ngày 7/11, chính phủ Mỹ đã đóng cửa được 38 ngày, khiến đây trở thành đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử của nước này. Bất ổn đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền khi nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản trú ẩn an toàn, dòng tiền dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro như dầu thô.

Ngoài tác động tâm lý, việc đóng cửa kéo dài còn gây thiệt hại thực tế khi hàng loạt nhân viên khối hành chính công, bao gồm cả kiểm soát viên không lưu, không được trả lương.

Hệ quả là Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) buộc phải ra lệnh cắt giảm hàng nghìn chuyến bay, khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phản lực sụt giảm mạnh mẽ.

Về tình hình sản lượng, trong thông cáo báo chí mới nhất từ nhóm OPEC+, tổ chức này đã công bố kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 12 thêm khoảng 137.000 thùng/ngày, tương đương với tháng 10 và 11. Mức tăng này không mang bất ngờ cũng như không tạo áp lực đáng kể nào lên thị trường.

Tuy nhiên, trong đó lại chứa một tín hiệu khác cho thấy OPEC+ sẽ tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2026, giai đoạn OPEC+ xác định là yếu nhất về cân bằng cung-cầu thế giới.

Quyết định chậm lại này khiến giá dầu hồi phục nhẹ vào đầu tuần.Tại thị trường nội địa, Liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu bán lẻ trong chiều ngày 6/11 với xu hướng chung là giảm nhẹ cho 3/5 mặt hàng.

Mặt hàng dầu mazut ghi nhận mức giảm lớn nhất 319 đồng/kg tương đương 2,18%, trong khi xăng E5RON 92 và RON95 cùng giảm 70-80 đồng/lít tương đương 0,35-0,4%.

Ngược lại, dầu diesel tăng thêm 120 đồng/lít tương đương 0,62%, phù hợp với diễn biến trên sàn SGX Singapore. Liên Bộ tiếp tục duy trì chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học và xăng khoáng, đồng thời không thực hiện trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến đà suy yếu của 7 trên 9 mặt hàng trong nhóm.

Thu hoạch càphê của Công ty Càphê 706 (Tổng Công ty Càphê Việt Nam) ở Ia Grai (Gia Lai). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đáng chú ý, giá hai mặt hàng càphê sau những phiên giằng co đầu tuần đã bật tăng và trở thành điểm sáng của cả nhóm.

Cụ thể, giá càphê Arabica ghi nhận mức tăng tới hơn 4% trong tuần giao dịch vừa qua, đạt mức 8.990 USD/tấn, trong khi giá càphê Robusta cũng tăng gần 2,4% lên mức 4.648 USD/tấn.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện tập trung về Việt Nam, nơi cơn bão số 13 đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên vào tối ngày 6/11 đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến tiến độ thu hoạch vụ mùa 2025-2026.

Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm như Chư Sê (Gia Lai), Ea H'leo và Cu M'gar (Đắk Lắk) cùng Lâm Đồng, tiến độ thu hoạch mới chỉ đạt 10-20% diện tích.

Tình trạng mưa lớn kéo dài khiến người nông dân gặp khó khăn trong việc phơi sấy tự nhiên, buộc phải chuyển sang sấy cơ khí hoặc bán tươi ngay cho đại lý. Điều này tác động trực tiếp đến chất lượng hạt, làm dấy lên những lo ngại về sản lượng thực tế của hạt Robusta vụ mùa tới.

Trong khi đó, tại Brazil, xuất khẩu từ tháng 7 đến tháng 10 niên vụ 2025-2026 đã sụt giảm mạnh xuống chỉ còn gần 12,5 triệu bao, giảm 22% so với cùng kỳ vụ trước.

Tình trạng này khiến các nhà rang xay tại Mỹ, đang cạn dần kho dự trữ của mình, buộc phải tăng cường đặt hàng từ các kho được chứng nhận trên Sở ICE. Điều này đã khiến lượng tồn kho càphê Arabica tại Sở ICE New York liên tục sụt giảm, rơi xuống mức gần 417.480 bao vào ngày 7/11, đánh dấu mức thấp nhất trong gần hai năm.

Tại thị trường nội địa, cuối tuần qua, giá càphê nhân xô vẫn neo ở mức cao, dao động quanh 119.500 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 1.500-2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước và cao hơn 11.500-13.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua từ các kho của doanh nghiệp lớn tại Buôn Ma Thuột và Gia Lai vẫn khá tốt và ổn định. Giá mua tại kho Buôn Ma Thuột dao động quanh 119.000- 119.500 đồng/kg, các kho chấp nhận mua hàng có chứng nhận chất lượng ở mức 120.000-120.500 đồng/kg, còn các kho lớn tại Gia Lai cũng thu mua ổn định quanh mức 120.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giao dịch thực tế trên thị trường còn lẻ tẻ do lượng hàng vụ mới vẫn chưa dồi dào. Một số nông dân tại Gia Lai tranh thủ những ngày trời nắng để hái nhưng có ý định tự phơi sấy và tích trữ hàng đẹp, chưa vội bán ngay.

Về hoạt động xuất khẩu, các giao dịch vẫn diễn ra khiêm tốn, với chào giá FOB giao tháng 1/2026 của Việt Nam cao hơn Indonesia khoảng 50 USD/tấn./.

